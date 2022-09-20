Трасс підтвердила збільшення допомоги Україні у 2023 році. До неї увійдуть РСЗВ

Наступного року Велика Британія зрівняє або перевищить обсяг військової допомоги, наданої Україні у 2022 році. Так, країна продовжить постачати ЗСУ реактивні системи залпового вогню.

Прем'єр-міністр Ліз Трасс зазначила, що конкретний характер військової підтримки Британії визначатиметься виходячи з потреб ЗСУ.

"Перемоги України за останні тижні були надихаючими. Знову і знову ці сміливі люди кидали виклик тим, хто сумнівався, і показували, на що вони здатні, коли їм дають військову, економічну та політичну підтримку. Моє послання народу України таке: Велика Британія й надалі буде з вами на кожному кроці. Ваша безпека - наша безпека", - сказала вона.

Зазначається, що Британія є другою країною за обсягами військової підтримки для України. Так, у 2022 році уряд країни виділив 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (більше 2,6 млрд доларів).

Окрім того, з 2015 року Британія підготувала 27 тисяч військовослужбовців ЗСУ, а за останній рік надала сотні ракет, п’ять систем ППО, 120 одиниць бронетехніки та понад 200 тисяч одиниць несмертельної військової техніки. Минулого тижня до України транспортували десятки тисяч артилерійських боєприпасів.