Нові системи ППО для України вже на підході, - Сирський

Системи протиповітряної оборони для України, оплачені Європою в рамках плану США та НАТО, вже на підході.

Як передає РБК-Україна, про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив після розмови з верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі, генералом ВПС США Алексусом Гринкевичем.