Новые системы ПВО для Украины уже на подходе, - Сырский

Системы противовоздушной обороны для Украины, оплаченные Европой в рамках плана США и НАТО, уже на подходе.

Как передает РБК-Украина , об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сирский сообщил после разговора с верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе, генералом ВВС США Алексусом Гринкевичем.

"Они уже на подходе!" - отметил главнокомандующий ВСУ.

Он выразил благодарность президенту США Дональду Трампу и генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за быструю поставку этих систем.

"Мы также обсудили план США и НАТО по получению нами систем ПВО, оплаченных Европой, для защиты нашей земли и спасения жизней гражданского населения", - рассказал Сырский.

Patriot для Украины

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп анонсировал передачу Украине систем ПВО Patriot за счет союзников по НАТО. Он заявил, что Киев получит 17 комплексов.

Кроме того, на встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" участники пообещали Киеву помощь в усилении ПВО.

Так, министр обороны Германии сообщил, что его страна готова передать два комплекса Patriot. Однако сразу предупредил, что это возможно лишь при условии их быстрой замены.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс также объявил, что его страна готова сделать существенный вклад в передачу Украине американских систем.

Также канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Берлин и Норвегия сделают для ПВО Украины "важный вклад".

В то же время в Германии заявили, что оборонные системы Patriot, о которых говорил президент США Дональд Трамп, не поступят в Украину раньше весны 2026 года.

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