Зернову угоду обговорять за участю всіх сторін. ЗМІ дізналися дату

Переговори щодо зернової угоди, яка дозволяє Україні експортувати продукцію через безпечний коридор у Чорному морі заплановані на завтра, 3 травня. Очікується, що участь у них візьмуть усі сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Переговори заплановані на завтра. За участі всіх сторін.. сподіваюся, будуть результати", - повідомив виданню неназваний високопоставлений український чиновник.

Варто зазначити, що у рамках цієї угоди Україна не веде прямих перемовин з Росією.

Українська сторона обговорює питання з Туреччиною та ООН, а ті своєю чергою ведуть окремі перемовини з РФ.

Нагадаємо, що 26 квітня Росія вкотре заблокувала роботу зернового коридору, через що судна не змогли покинути українські порти.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у ході телефонних переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним заявив про необхідність продовження "зернової угоди".

Зазначимо, у березні міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що "зернову угоду" продовжили на 120 днів.

Однак своєю чергою Росія оголосила про продовження угоди на 60 днів, попередивши, що нібито "цього часу буде достатньо для оцінки виконання меморандуму, підписаного з ООН".

Таким чином, Кремль продовжує шантажувати та звинувачувати Україну у питанні експорту продовольства та погрожує вийти з "зернової угоди". На тлі напруженості ситуації вже зробили заяву в Держдепі США, де наголосили, що від реалізації "зернової угоди" виграє весь світ.

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