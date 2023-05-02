У Повітряних силах пояснили зміну тактики росіян та назвали пріоритетні цілі

Росіяни масовано обстрілювали Україну восени та взимку, але не змогли досягти бажаного результату. Наразі вони змінюють тактику, а разом з цим - і пріоритетні для ураження цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що противник постійно змінює свою тактику відповідно до тих завдань, які він ставить перед собою.

Так, восени та взимку росіяни вдавались до масованих обстрілів наших об'єктів паливно-енергетичного сектору. Восени вони випускали велику кількість ракет щотижня, а з настанням зими - ще збільшували їхню кількість.

При цьому окупанти не змогли досягти бажаного ефекту. Вони завдати Україні шкоди, але не досягли своїх цілей. Україна не була в блекауті.

Ігнат зазначив, що зараз росіяни не мають певних засобів для подальшого ведення обстрілів - в них немає достатньої кількості крилатих керованих далекобійних ракет. Тож окупанти будуть застосовувати те, що можуть собі дозволити. Це стосується ракет повітряного базування Х-101, Х-55, так і "Калібрів". За його словами, це ракети, які можуть летіти далеко та точно.

Так, росіяни будуть застосовувати наявну зброю по найбільш пріоритетних для них цілях.

"Такими пріоритетами зрозуміло, що залишається і західне озброєння, яке нам надають партнери. І не треба списувати з рахунків об'єкти нашого паливно-енергетичного сектору, від цього залежить все життя в державі, забезпечення Збройних сил. Ворог буде це робити", - сказав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, в Офісі президента зазначали, що росіяни можуть прицільно бити по цивільних, що спровокувати Україну та прискорити контрнаступ.

Окрім того, експерт пояснив, чому Росія відновила масовані атаки та чи може повернутися в залп 60 ракет.

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