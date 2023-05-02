ua ru
Вт, 02 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Брянській області знову підірвали залізницю: у мережі показали перші кадри

Новость на русском →
Росія, Вівторок 02 травня 2023 21:03
У Брянській області знову підірвали залізницю: у мережі показали перші кадри Фото: Вагони (Рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 2 травня, у Брянській області РФ підірвали залізницю. Через це 20 вагонів вантажного складу зійшли з колій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Російської залізниці", яку приводить "Медуза".

"Сьогодні о 19:47 на неелектрифікованому одноколійному перегоні Сніжецька - Білі Береги у Брянській області через "незаконне втручання" у роботу залізничного транспорту відбулося сходження локомотива та близько 20 вагонів вантажного поїзда", - йдеться у заяві.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, відкритого горіння немає. На місці працюють міські пожежні розрахунки, також направлені пожежний та два відновлювальні поїзди.

Telgram-канали повідомляють, що було чутно три вибухи, а "диверсантів" вже шукають.

Оновлено 21:11

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз повідомив, що спрацював невстановлений вибуховий пристрій.

"Постраждалих немає. В результаті з рейок зійшов локомотив та кілька вагонів вантажного складу. Усі оперативні служби працюють на місці", - сказав губернатор.

Нагадаємо, вчора в Брянській області підірвали залізницю, потяг із 60 вагонами зійшов із рейок, він був завантажений нафтопродуктами.

ЗМІ повідомляли, що на залізничних коліях встановили вибухівку у трьох місцях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Брянская область
NEWS
В Україні на 90 днів продовжили мобілізацію та воєнний стан
В Україні на 90 днів продовжили мобілізацію та воєнний стан
DAILY
Нерішуча "сімка". Що заважає Заходу запровадити повну заборону експорту до Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нерішуча "сімка". Що заважає Заходу запровадити повну заборону експорту до Росії