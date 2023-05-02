У Брянській області знову підірвали залізницю: у мережі показали перші кадри
У вівторок, 2 травня, у Брянській області РФ підірвали залізницю. Через це 20 вагонів вантажного складу зійшли з колій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Російської залізниці", яку приводить "Медуза".
"Сьогодні о 19:47 на неелектрифікованому одноколійному перегоні Сніжецька - Білі Береги у Брянській області через "незаконне втручання" у роботу залізничного транспорту відбулося сходження локомотива та близько 20 вагонів вантажного поїзда", - йдеться у заяві.
За попередньою інформацією, постраждалих немає, відкритого горіння немає. На місці працюють міські пожежні розрахунки, також направлені пожежний та два відновлювальні поїзди.
Telgram-канали повідомляють, що було чутно три вибухи, а "диверсантів" вже шукають.
Оновлено 21:11
Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз повідомив, що спрацював невстановлений вибуховий пристрій.
"Постраждалих немає. В результаті з рейок зійшов локомотив та кілька вагонів вантажного складу. Усі оперативні служби працюють на місці", - сказав губернатор.
Нагадаємо, вчора в Брянській області підірвали залізницю, потяг із 60 вагонами зійшов із рейок, він був завантажений нафтопродуктами.
ЗМІ повідомляли, що на залізничних коліях встановили вибухівку у трьох місцях.
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