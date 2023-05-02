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Зеленський: Готуємо великий санкційний пакет, а рішення вже незабаром

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Вівторок 02 травня 2023 20:15
Зеленський: Готуємо великий санкційний пакет, а рішення вже незабаром Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна готує великий пакет санкцій проти Росії. Рішення щодо цього будуть ухвалені вже незабаром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Провів нараду щодо посилення санкційних режимів", - йдеться у заяві.

За словами президента, мова йде про українські обмеження та спільні із партнерами. Президент додав, що всі уважно стежать за тим, як держава-терорист намагається обходити санкції, фіксують кожен такий напрямок та працюють разом з партнерами, щоб заблокувати це.

"Готуємо великий санкційний пакет - рішення вже незабаром", - додав глава України.

Нагадаємо, що у вівторок, 2 травня, Верховна рада України закликала іноземні держави запровадити санкції проти "Росатому".

Нещодавно Зеленський сказав, що новий план дій щодо подальших санкцій проти Росії, який розробила група Макфола-Єрмака, отримають усі ключові лідери світу.

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