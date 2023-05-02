Зеленський: Готуємо великий санкційний пакет, а рішення вже незабаром

Україна готує великий пакет санкцій проти Росії. Рішення щодо цього будуть ухвалені вже незабаром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Провів нараду щодо посилення санкційних режимів", - йдеться у заяві. За словами президента, мова йде про українські обмеження та спільні із партнерами. Президент додав, що всі уважно стежать за тим, як держава-терорист намагається обходити санкції, фіксують кожен такий напрямок та працюють разом з партнерами, щоб заблокувати це. "Готуємо великий санкційний пакет - рішення вже незабаром", - додав глава України.