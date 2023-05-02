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Прикордонники стримали штурм окупантів у Бахмуті та збили два безпілотники

Новость на русском →
Бахмут, Вівторок 02 травня 2023 18:02
Прикордонники стримали штурм окупантів у Бахмуті та збили два безпілотники Фото: Військовий (facebook com easternforce)
Автор: Дмитро Браславський

Українські захисники у Бахмуті стримали ворожий штурм, а також збили два безпілотники РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Учора прикордонники двічі вели бій з російськими загарбниками в Бахмуті. Вдень у стрілецькій сутичці охоронці кордону зупинили спробу ворога змінити тактичне положення, а вночі в ближньому бою стримували штурм загарбників на позиції в сусідньому кварталі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під вогневим ураженням українських захисників зі стрілецької зброї та гранатометів окупанти з втратами відступили.

"В іншому секторі оборони антидроновим розрахункам бійців ДПСУ також вдалося збити два ворожих безпілотники, що проводили повітряну розвідку", - додали прикордонники.

Нагадаємо, що Росія хоче захопити Бахмут до 9 травня, але Сили оборони зроблять усе, аби їхні плани не втілились у реальність.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав із перевіркою на позиції українських військових на Бахмутському напрямку.

Минулого тижня під час бойових дій у місті Бахмут загинули двоє канадських добровольців, які проходили службу в Інтернаціональному легіоні.

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