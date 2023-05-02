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В Україні на 90 днів продовжили мобілізацію та воєнний стан

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Київ, Вівторок 02 травня 2023 15:53
В Україні на 90 днів продовжили мобілізацію та воєнний стан Фото: в Україні на 90 днів продовжили мобілізацію та воєнний стан (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Верховна рада ухвалила законопроект, яким пропонувалося продовжити воєнний стан та мобілізацію в країні на 90 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

Згідно з ухваленими законопроектами, які вчора, 1 травня, подав до Ради президент України Володимир Зеленський, воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать на 90 діб з 05:30 20 травня 2023 року.

Фото: результати голосування у Раді (t.me/oleksiihoncharenko)

Усього за ухвалення законопроекту проголосували 326 нардепів.

Варто зауважити, що це було вже сьоме голосування парламенту щодо воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про затвердження указів про продовження терміну дії воєнного стану в Україні.

Також глава держави запропонував продовжити мобілізацію у країні.

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В Україні на 90 днів продовжили мобілізацію та воєнний стан
В Україні на 90 днів продовжили мобілізацію та воєнний стан
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