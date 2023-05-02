Вночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську: є поранений, пошкоджено школу
Фото: росіяни завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області 2 травня (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Вночі на вівторок, 2 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Поранення отримала одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Вночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - поранили 1 людину, пошкодили школу", - розповів він.
За даними мера Краматорська Олександра Гончаренка, крім шкільного закладу, пошкоджено 14 багатоповерхівок, лікарню та дитячий центр реабілітації.
"Поранено сторожа - стан не важкий", - додав він.
Крім того:
- Авдіївка зазнала двох масованих артобстрілів - снаряди влучили по трьох вулицях;
- тричі під обстріли потрапило Курахове - пошкоджено сільгосппідприємство;
- у Сіверську поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватні будинки;
- 6 разів росіяни обстріляли Лиманську громаду - без жертв і руйнувань.
Як повідомлялось, у вівторок уночі, 2 травня, у Краматорську пролунали вибухи.
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