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Вночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську: є поранений, пошкоджено школу

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Краматорськ, Вівторок 02 травня 2023 11:40
Вночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську: є поранений, пошкоджено школу Фото: росіяни завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області 2 травня (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі на вівторок, 2 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Поранення отримала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Вночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - поранили 1 людину, пошкодили школу", - розповів він.

За даними мера Краматорська Олександра Гончаренка, крім шкільного закладу, пошкоджено 14 багатоповерхівок, лікарню та дитячий центр реабілітації.

"Поранено сторожа - стан не важкий", - додав він.

Крім того:

  • Авдіївка зазнала двох масованих артобстрілів - снаряди влучили по трьох вулицях;
  • тричі під обстріли потрапило Курахове - пошкоджено сільгосппідприємство;
  • у Сіверську поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватні будинки;
  • 6 разів росіяни обстріляли Лиманську громаду - без жертв і руйнувань.

Як повідомлялось, у вівторок уночі, 2 травня, у Краматорську пролунали вибухи.

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Краматорськ Донецька область
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