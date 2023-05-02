Вночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську: є поранений, пошкоджено школу

Вночі на вівторок, 2 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Поранення отримала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Вночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - поранили 1 людину, пошкодили школу", - розповів він. За даними мера Краматорська Олександра Гончаренка, крім шкільного закладу, пошкоджено 14 багатоповерхівок, лікарню та дитячий центр реабілітації. "Поранено сторожа - стан не важкий", - додав він. Крім того: Авдіївка зазнала двох масованих артобстрілів - снаряди влучили по трьох вулицях;

тричі під обстріли потрапило Курахове - пошкоджено сільгосппідприємство;

у Сіверську поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватні будинки;

6 разів росіяни обстріляли Лиманську громаду - без жертв і руйнувань.

