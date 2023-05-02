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Рада визнала політичний режим у Росії рашизмом

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Київ, Вівторок 02 травня 2023 16:30
Рада визнала політичний режим у Росії рашизмом Фото: Рада визнала політичний режим у Росії рашизмом (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Верховна рада підтримала проект постанови, згідно з якою політичний режим у Росії офіційно визнається рашизмом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

За його словами, під час сьогоднішнього засідання ВР відповідну ініціативу підтримав 281 народний депутат.

Рада визнала політичний режим у Росії рашизмомФото: результати голосування у Раді (t.me/oleksiihoncharenko)

Автори проекту постанови пропонували назвати російський режим рашизмом, оскільки в РФ формувалася неоімперська, тоталітарна диктатури, які наслідують найгірші практики минулого і втілюють ідеї фашизму та націонал-соціалізму в сучасній версії російського фашизму (рашизму).

Також ініціатива передбачає заклик до ООН, Європарламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму.

Нагадаємо,проект ухвали про визнання політичного режиму в Росії рашизмом з'явився на сайті Ради ще 13 березня.

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