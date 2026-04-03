Нові гранти від держави: хто зможе отримати до 30 тисяч на професійне навчання

10:44 03.04.2026 Пт
2 хв
Українцям пропонують стати нацією інженерів
aimg Ірина Костенко
Підприємства пріоритетних галузей потребують швидкої підготовки фахівців (фото ілюстративне: freepik.com)

В Україні запускають експериментальний проєкт, який дасть людям шанс змінити кар'єру. Фінансово підтримати планують тих, хто відповідатиме конкретним запитам роботодавців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прем'єр-міністра України Юлії Свириденко у Facebook.

Який експеримент стартував в Україні

"У межах Тижня зайнятості продовжуємо розповідати про нову політику зайнятості", - написала прем'єр-міністр.

Вона розповіла, що уряд ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту. Він має на меті:

  • посилити зв'язок між професійним навчанням і конкретним запитом роботодавця;
  • допомогти підприємствам оборонно-промислового комплексу (ОПК) та інших пріоритетних галузей швидше - відповідно до їхнього запиту - готувати потрібних фахівців.

"Динамічній сфері оборонного виробництва та іншим пріоритетним галузям, наприклад енергетиці, потрібні кваліфіковані фахівці, які посилюють нашу спроможність нарощувати власне виробництво", - зауважила очільниця уряду.

Які форми підтримки передбачані проєктом

Свириденко нагадала, що в Україні вже діє інструмент підтримки навчання через ваучери та перенавчання.

Тепер же уряд посилює прив'язку державної підтримки до конкретного запиту роботодавця.

Передбачається при цьому дві форми підтримки:

  • грант для людини;
  • компенсація роботодавцям, які інвестують у підготовку кадрів.

"Програма фінансується за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття", - уточнила прем'єр-міністр.

Хто, на що та скільки грошей може отримати

Згідно з інформацією очільниці КМУ, у 2026 році така державна підтримка становитиме:

  • до 30 тисяч гривень - на здобуття повної професійної кваліфікації;
  • до 15 тисяч гривень - на часткову.

"Такі самі граничні суми діятимуть і для компенсації роботодавцям витрат на навчання працівників", - повідомила Свириденко.

Публікація Свириденко (скриншот: facebook.com/yulia.svyrydenko)

Прем'єр-міністр нагадала, що "українці вже пропонують світові унікальні оборонні рішення".

Тож необніхно "стати нацією інженерів, щоб масштабувати ці досягнення".

"Ці зміни - частина нової політики зайнятості уряду. Формуємо ринок праці відповідно до сучасних запитів і потреб економіки", - підсумувала Свириденко.

