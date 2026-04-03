Новые гранты от государства: кто сможет получить до 30 тысяч на профессиональное обучение

10:44 03.04.2026 Пт
2 мин
Украинцам предлагают стать нацией инженеров
Ирина Костенко
Предприятия приоритетных отраслей нуждаются в быстрой подготовке специалистов (фото иллюстративное: freepik.com)

В Украине запускают экспериментальный проект, который даст людям шанс изменить карьеру. Финансово поддержать планируют тех, кто будет отвечать конкретным запросам работодателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Facebook.

Какой эксперимент стартовал в Украине

"В рамках Недели занятости продолжаем рассказывать о новой политике занятости", - написала премьер-министр.

Она рассказала, что правительство приняло решение о запуске экспериментального проекта. Он имеет целью:

  • усилить связь между профессиональным обучением и конкретным запросом работодателя;
  • помочь предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и других приоритетных отраслей быстрее - в соответствии с их запросом - готовить нужных специалистов.

"Динамичной сфере оборонного производства и другим приоритетным отраслям, например энергетике, нужны квалифицированные специалисты, которые усиливают нашу способность наращивать собственное производство", - отметила глава правительства.

Какие формы поддержки предусмотрены проектом

Свириденко напомнила, что в Украине уже действует инструмент поддержки обучения через ваучеры и переобучение.

Теперь же правительство усиливает привязку государственной поддержки к конкретному запросу работодателя.

Предполагается при этом две формы поддержки:

  • грант для человека;
  • компенсация работодателям, которые инвестируют в подготовку кадров.

"Программа финансируется за счет средств Фонда социального страхования на случай безработицы", - уточнила премьер-министр.

Кто, на что и сколько денег может получить

Согласно информации руководительницы КМУ, в 2026 году такая государственная поддержка составит:

  • до 30 тысяч гривен - на получение полной профессиональной квалификации;
  • до 15 тысяч гривен - на частичную.

"Такие же предельные суммы будут действовать и для компенсации работодателям расходов на обучение работников", - сообщила Свириденко.

Публикация Свириденко (скриншот: facebook.com/yulia.svyrydenko)

Премьер-министр напомнила, что "украинцы уже предлагают миру уникальные оборонные решения".

Поэтому необходимо "стать нацией инженеров, чтобы масштабировать эти достижения".

"Эти изменения - часть новой политики занятости правительства. Формируем рынок труда в соответствии с современными запросами и потребностями экономики", - подытожила Свириденко.

