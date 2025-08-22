Ваучер на навчання: що нового у списку професій і як отримати 30 тисяч на освіту

Перелік професій (спеціальностей), доступних українцям за ваучером на навчання від Державної служби зайнятості, було розширено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСЗ.

Що дає ваучер на навчання від ДСЗ

Ваучер на навчання від Державної служби зайнятості дає українцям можливість:

здобути другу вищу освіту;

пройти перепідготовку від ДСЗ.

При цьому максимальна вартість навчання за ваучером може становити 30 280 гривень.

За словами директорки Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк, ваучер на навчання - реальний інструмент, який дозволяє отримати актуальні знання та конкурентні навички.

"Для нас важливо, щоб кожна людина відчувала підтримку й розуміла, що служба зайнятості є партнером, який допоможе обрати напрям, знайти потрібну програму, а далі - застосувати здобуті знання на практиці, у новій роботі чи власній справі", - пояснила вона.

Експерт уточнила, що завдання ДСЗ - не просто дати інструмент, а "супроводжувати людину на її шляху до професійних змін".

Хто може отримати ваучер на навчання

Згідно з інформацією ДСЗ, усі охочі отримати ваучер на навчання повинні:

мати професійно-технічну, фахову передвищу чи вищу освіту;

не бути зареєстрованими в службі зайнятості як безробітні.

В цілому ж отримати ваучер на навчання можуть:

громадяни віком старше 45 років - страховий стаж яких становить не менш як 15 років (до досягнення встановленого законодавством пенсійного віку);

особи з інвалідністю - за відсутності підходящої роботи;

внутрішньо переміщені особи (ВПО) працездатного віку - за відсутності підходящої роботи;

особи, звільнені з військової служби (до досягнення ними пенсійного віку) - за умови звернення впродовж 3 років з дня звільнення;

особи, звільнені зі служби в органах внутрішніх справ, Держслужби спецзв'язку та захисту інформації, органів цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки або Державної кримінально-виконавчої служби - у зв'язку зі скороченням штату або за станом здоров'я (до досягнення ними пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років);

особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України - після їх звільнення;

особи, які у період воєнного стану в Україні отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії (перебуваючи безпосередньо в районах проведення бойових дій) - у разі наявності відповідних рекомендацій в індивідуальному реабілітаційному плані, незалежно від встановлення їм інвалідності.

Отримати ваучер на навчання пропонує ДСЗ (скриншот: dcz.gov.ua/profnavch/voucher)

Як змінився перелік професій для ваучера

Нещодавно у Державній службі зайнятості повідомили, що Міністерство економіки оновило "Перелік професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер".

Тепер він налічує 156 професій/спеціальностей (потреба в яких наразі є на ринку праці України).

Уточнюється, що перелік професій (за яким кошти на навчання можуть бути надані Службою зайнятості) оновився пропозицією оператора з пошуку вибухонебезпечних предметів - демінера.

Українцям пояснили, що таке навчання передбачатиме отримання знань і навичок, які:

допомагають рятувати життя цивільних;

роблять можливим відновлення сільського господарства, інфраструктури та економіки.

Які ще зміни відбулись у каталозі спеціальностей

У ДСЗ розповіли, що останні оновлення Переліку торкнулися також змін у каталозі пропонованих спеціальностей.

Початкова освіта - дає змогу готувати вчителів для роботи з учнями 1-4 класів у загальноосвітніх навчальних закладах, стосується роботи у сфері позашкільної освіти та виховання.

"Ці отримувачі освіти зможуть працювати у Новій українській школі (НУШ), матимуть знання та розуміння нових освітніх стандартів і підходів до навчання", - пояснили у службі зайнятості.

Інформаційна безпека та вимірювальні технології - для захисту даних.

"Суть навчання у проектуванні та експлуатації систем, які використовують інформаційно-вимірювальні засоби та технології, в першу чергу, у питаннях забезпечення інформаційної безпеки", - розповіли громадянам.

Громадське здоров'я - завданням таких майбутніх фахівців є покращення якості життя та запобігання хворобам.

У ДСЗ зауважили, що ця спеціальність направлена на вивчення стану здоров'я населення загалом, а не окремої людини.

"Збільшення кількості таких спеціалістів - це новий рівень турботи про суспільство", - вважають у держслужбі.

Агроінженерія - спеціалісти цього напрямку займаються розробкою, вдосконаленням та експлуатацією сільськогосподарської техніки.

"Навчання включає можливість розробки та впровадження інноваційних технологій для підвищення продуктивності та ефективності сільськогосподарського виробництва", - пояснили у ДСЗ.

Зазначається, що агроінженерія найкраще підходить для людей, які зможуть об'єднати науку та нові рішення для:

відновлення сільського господарства;

економії ресурсів;

продовольчої безпеки.

Богослов'я - навчання за спеціальністю, яка має соціально-психологічну та гуманітарну місію.

"Дана освітня програма, зокрема, дає можливість отримання кваліфікацію військового капелана і поєднати духовну освіту з навичками, необхідними для роботи в умовах війни", - наголосили у Державній службі зайнятості.

Що потрібно зробити, щоб отримати ваучер

Отримати послугу з надання ваучера на навчання від Державної служби зайнятості можна у кілька способів - онлайн і офлайн.

Щоб отримати ваучер віддалено, на сайті ДСЗ потрібно заповнити відповідну онлайн форму, де вказати:

освіту;

категорію особи;

професію/спеціальність, яку бажаєте отримати;

бажаний регіон навчання;

обраний центр зайнятості для отримання ваучера;

контактні дані.

Формування попередньої заявки щодо ваучера (скриншот: dcz.gov.ua/profnavch/voucher/form)

У ДСЗ пояснили, що заповнена заявка автоматично відправляється до відповідного центру зайнятості.

Отже, після цього потрібно очікувати на повідомлення від кар'єрного радника про подальші кроки - на вказані електронну адресу та контактний номер телефону.

Тим часом для отримання послуги офлайн - потрібно звернутися до найближчого центру зайнятості й отримати особисту консультацію щодо отримання ваучера на навчання.

"Після проходження навчання ви отримаєте диплом про освіту державного зразка", - підсумували у ДСЗ.