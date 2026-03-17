Генштаб хоче використовувати розробки НАН в обороні: про що говорять із вченими
Українські військові та науковці планують спільну роботу над посиленням обороноздатності держави. Ключові напрями співпраці обговорили під час спеціальної зустрічі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.
Про яку зустріч військових і науковців йдеться
Громадянам розповіли, що 16 березня 2026 року в президії Національної академії наук відбулася зустріч:
- президента НАН України академіка Анатолія Загороднього;
- заступника головнокомандувача Збройних сил України, бригадного генерала Андрія Лебеденка.
Участь у ній взяли також:
- перший віцепрезидент НАН, академік Вячеслав Богданов;
- віцепрезидент НАН, академік Володимир Горбулін;
- в.о. головного вченого секретаря НАН, доктор філософських наук Олег Кубальський.
Військові зустрілись із науковцями (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)
Які питання обговорили під час зустрічі
Повідомляється, що під час розмови сторони обговорили питання співпраці між НАН України та ЗСУ:
- можливості використання наукових розробок Академії для зміцнення обороноздатності держави;
- участь установ НАН України у виконанні досліджень і розробок, спрямованих на потреби сектору безпеки та оборони.
Зокрема йшлося про розвиток технологій у галузях:
- матеріалознавства;
- нових конструкційних матеріалів;
- електроніки;
- систем зв'язку;
- інформаційних технологій;
- інших напрямів, які можуть бути використані для підвищення технологічних можливостей українського війська.
Публікація Генштабу ЗСУ (скриншот: facebook.com/GeneralStaff.ua)
Крім того, очільник Академії вручив Лебеденку відзнаку НАН України "За сприяння розвитку науки" - на знак подяки за підтримку наукових ініціатив і сприяння розвитку співпраці між науковою спільнотою та ЗСУ.
"Зустріч підтвердила важливість тісної взаємодії між науковою спільнотою та Силами оборони у забезпеченні технологічної спроможності України в умовах війни", - підсумували у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.
Тим часом Анатолій Загородній розповів РБК-Україна, як працює Національна академія наук України в найскладніший час її існування, які рішення народжуються сьогодні в лабораторіях і чому підтримка науки є критичною для майбутнього держави.
