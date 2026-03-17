Генштаб хоче використовувати розробки НАН в обороні: про що говорять із вченими

Українські військові та науковці планують спільну роботу над посиленням обороноздатності держави. Ключові напрями співпраці обговорили під час спеціальної зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Про яку зустріч військових і науковців йдеться

Громадянам розповіли, що 16 березня 2026 року в президії Національної академії наук відбулася зустріч:

президента НАН України академіка Анатолія Загороднього;

заступника головнокомандувача Збройних сил України, бригадного генерала Андрія Лебеденка.

Участь у ній взяли також:

перший віцепрезидент НАН, академік Вячеслав Богданов;

віцепрезидент НАН, академік Володимир Горбулін;

в.о. головного вченого секретаря НАН, доктор філософських наук Олег Кубальський.

Військові зустрілись із науковцями (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Які питання обговорили під час зустрічі

Повідомляється, що під час розмови сторони обговорили питання співпраці між НАН України та ЗСУ:

можливості використання наукових розробок Академії для зміцнення обороноздатності держави;

участь установ НАН України у виконанні досліджень і розробок, спрямованих на потреби сектору безпеки та оборони.

Зокрема йшлося про розвиток технологій у галузях:

матеріалознавства;

нових конструкційних матеріалів;

електроніки;

систем зв'язку;

інформаційних технологій;

інших напрямів, які можуть бути використані для підвищення технологічних можливостей українського війська.

Публікація Генштабу ЗСУ (скриншот: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Крім того, очільник Академії вручив Лебеденку відзнаку НАН України "За сприяння розвитку науки" - на знак подяки за підтримку наукових ініціатив і сприяння розвитку співпраці між науковою спільнотою та ЗСУ.

"Зустріч підтвердила важливість тісної взаємодії між науковою спільнотою та Силами оборони у забезпеченні технологічної спроможності України в умовах війни", - підсумували у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.