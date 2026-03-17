ua en ru
Вт, 17 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Генштаб хоче використовувати розробки НАН в обороні: про що говорять із вченими

12:20 17.03.2026 Вт
2 хв
Новітні технології можуть зміцнити українське військо
aimg Ірина Костенко
Генштаб хоче використовувати розробки НАН в обороні: про що говорять із вченими У НАН України відбулася зустріч із заступником головнокомандувача ЗСУ (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Українські військові та науковці планують спільну роботу над посиленням обороноздатності держави. Ключові напрями співпраці обговорили під час спеціальної зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Про яку зустріч військових і науковців йдеться

Громадянам розповіли, що 16 березня 2026 року в президії Національної академії наук відбулася зустріч:

  • президента НАН України академіка Анатолія Загороднього;
  • заступника головнокомандувача Збройних сил України, бригадного генерала Андрія Лебеденка.

Участь у ній взяли також:

  • перший віцепрезидент НАН, академік Вячеслав Богданов;
  • віцепрезидент НАН, академік Володимир Горбулін;
  • в.о. головного вченого секретаря НАН, доктор філософських наук Олег Кубальський.

Військові зустрілись із науковцями (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Які питання обговорили під час зустрічі

Повідомляється, що під час розмови сторони обговорили питання співпраці між НАН України та ЗСУ:

  • можливості використання наукових розробок Академії для зміцнення обороноздатності держави;
  • участь установ НАН України у виконанні досліджень і розробок, спрямованих на потреби сектору безпеки та оборони.

Зокрема йшлося про розвиток технологій у галузях:

  • матеріалознавства;
  • нових конструкційних матеріалів;
  • електроніки;
  • систем зв'язку;
  • інформаційних технологій;
  • інших напрямів, які можуть бути використані для підвищення технологічних можливостей українського війська.

Генштаб хоче використовувати розробки НАН в обороні: про що говорять із вченимиПублікація Генштабу ЗСУ (скриншот: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Крім того, очільник Академії вручив Лебеденку відзнаку НАН України "За сприяння розвитку науки" - на знак подяки за підтримку наукових ініціатив і сприяння розвитку співпраці між науковою спільнотою та ЗСУ.

"Зустріч підтвердила важливість тісної взаємодії між науковою спільнотою та Силами оборони у забезпеченні технологічної спроможності України в умовах війни", - підсумували у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Великій Британії почав працювати перший український оборонний завод, який виробляє дрони.

Тим часом Анатолій Загородній розповів РБК-Україна, як працює Національна академія наук України в найскладніший час її існування, які рішення народжуються сьогодні в лабораторіях і чому підтримка науки є критичною для майбутнього держави.

Читайте також, чому українська наука переходить до нової моделі фінансування під час війни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили України НАН Украины Генштаб ВСУ Війна в Україні Вчені Військовий Науковці
