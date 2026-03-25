Дім, робота, лікування: чому насправді у жінок в Україні менше можливостей, ніж у чоловіків

Формальна рівність в Україні жінок і чоловіків (за законодавством) насправді не завжди гарантує однакові шанси на безпеку, успішну кар'єру та доступ до медичної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на аналіз досліджень агенції Sense Research за останній рік.

Чому однакові правила не завжди означають рівні можливості

Згідно з результатами досліджень про становище жінок в Україні, формально однакові правила не завжди означають однакові можливості.

Серед яскравих підтверджень такої ситуації, дослідницька агенція згадує приклад із системою притулків для постраждалих від насильства.

"Законодавство визначає ці сервіси, як доступні для будь-якої повнолітньої постраждалої особи. Водночас на практиці притулки в Україні орієнтовані переважно на жінок", - пояснили громадянам.

Тобто саме жінки становлять абсолютну більшість людей, які потребують такого захисту.

Ще один приклад стосується економічних можливостей.

Так, під час дослідження анімаційної галузі Sense Research зафіксувала розрив у медіанній оплаті праці між жінками та чоловіками.

Серед фахівців із досвідом до трьох років медіанна зарплата жінок становить близько 1000 доларів, тоді як чоловіків - 1300 доларів.

Тим часом серед спеціалістів із понад 10 роками досвіду жінки отримують у середньому 1600 доларів, тоді як чоловіки - близько 3000 доларів.

Дослідники зазначають, що ці дані не є репрезентативними для всієї галузі (оскільки базуються на вибірці зі 186 респондентів).

Водночас вони демонструють тенденцію, про яку говорять представники професійної спільноти.

Ще один приклад стосується доступу до медичної допомоги.

Приміром у дослідженні про труднощі під час діагностики онкологічних захворювань, жінки вдвічі частіше зазначали, що змушені поєднувати проходження обстежень із роботою та доглядом за родиною.

Крім того, в якісних інтерв'ю з фахівцями сфери протидії домашньому насильству дослідники зафіксували, що постраждалі іноді стикаються з недовірою або применшенням проблеми.

За словами експертів, окремі працівники системи можуть діяти під впливом патріархальних або сексистських установок, що впливає на те, як сприймаються звернення по допомогу.

Як результат - певна кількість випадків взагалі не реєструється (що занижує реальну кількість офіційних звернень).

"Формальна рівність у законодавстві ще не означає рівність у повсякденному житті", - констатувала засновниця та керівниця Sense Research Світлана Больман.

Вона додала, що дослідження показують: "реальний доступ до безпеки, підтримки чи економічних можливостей часто залежить від того, як працюють інституції та які установки існують у суспільстві".

Насамкінець дослідники підкреслюють, що аналіз таких практичних даних (які базовані на дослідженнях) допомагає: