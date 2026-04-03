ua en ru
Пт, 03 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Новые гранты от государства: кто сможет получить до 30 тысяч на профессиональное обучение

10:44 03.04.2026 Пт
2 мин
Украинцам предлагают стать нацией инженеров
aimg Ирина Костенко
Предприятия приоритетных отраслей нуждаются в быстрой подготовке специалистов (фото иллюстративное: freepik.com)

В Украине запускают экспериментальный проект, который даст людям шанс изменить карьеру. Финансово поддержать планируют тех, кто будет отвечать конкретным запросам работодателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Facebook.

Какой эксперимент стартовал в Украине

"В рамках Недели занятости продолжаем рассказывать о новой политике занятости", - написала премьер-министр.

Она рассказала, что правительство приняло решение о запуске экспериментального проекта. Он имеет целью:

  • усилить связь между профессиональным обучением и конкретным запросом работодателя;
  • помочь предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и других приоритетных отраслей быстрее - в соответствии с их запросом - готовить нужных специалистов.

"Динамичной сфере оборонного производства и другим приоритетным отраслям, например энергетике, нужны квалифицированные специалисты, которые усиливают нашу способность наращивать собственное производство", - отметила глава правительства.

Какие формы поддержки предусмотрены проектом

Свириденко напомнила, что в Украине уже действует инструмент поддержки обучения через ваучеры и переобучение.

Теперь же правительство усиливает привязку государственной поддержки к конкретному запросу работодателя.

Предполагается при этом две формы поддержки:

  • грант для человека;
  • компенсация работодателям, которые инвестируют в подготовку кадров.

"Программа финансируется за счет средств Фонда социального страхования на случай безработицы", - уточнила премьер-министр.

Кто, на что и сколько денег может получить

Согласно информации руководительницы КМУ, в 2026 году такая государственная поддержка составит:

  • до 30 тысяч гривен - на получение полной профессиональной квалификации;
  • до 15 тысяч гривен - на частичную.

"Такие же предельные суммы будут действовать и для компенсации работодателям расходов на обучение работников", - сообщила Свириденко.

Новые гранты от государства: кто сможет получить до 30 тысяч на профессиональное обучениеПубликация Свириденко (скриншот: facebook.com/yulia.svyrydenko)

Премьер-министр напомнила, что "украинцы уже предлагают миру уникальные оборонные решения".

Поэтому необходимо "стать нацией инженеров, чтобы масштабировать эти достижения".

"Эти изменения - часть новой политики занятости правительства. Формируем рынок труда в соответствии с современными запросами и потребностями экономики", - подытожила Свириденко.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Юлия Свириденко ОПК спеціальність Работа Инфраструктура Бизнес Выплаты Работа в Украине Профессия Образование в Украине
Новости
РФ атакует Украину с вечера и на утро: какие города под огнем и что известно о последствиях
РФ атакует Украину с вечера и на утро: какие города под огнем и что известно о последствиях
Аналитика
