30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд

У Києві пропонують підвищити вартість разового проїзду в громадському транспорті до 30 грн, запровадивши гнучку систему знижок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву КМДА .

Необхідність оновлення вартості пояснюють потребою наблизити її до економічно обґрунтованого рівня. Через зростання витрат підприємств на електроенергію, паливо, оплату праці, утримання інфраструктури та скорочення пасажиропотоку нинішні тарифи застаріли.

За розрахунками транспортних підприємств, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн - у наземному комунальному транспорті. Зараз ціна проїзду в Києві залишається однією з найнижчих серед великих міст України.

Нова система знижок та проїзні

Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, ціна залежатиме від кількості поїздок, придбаних під час поповнення транспортної картки:

1–9 поїздок - 30 грн;

10–19 поїздок - 28,90 грн;

20–29 поїздок - 27,80 грн;

30–39 поїздок - 26,60 грн;

40–49 поїздок - 25,50 грн;

50 поїздок - 25 грн.

Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме близько 23,3-23,6 грн:

46 поїздок - 1 088 грн;

62 поїздки - 1 463 грн;

92 поїздки - 2 156 грн;

124 поїздки - 2 888 грн.

Безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер коштуватиме 4 875 грн.

Фото: нові тарифи на проїзд у Києві (kyivcity.gov.ua)

Пільги та спеціальні квитки

У місті також планують запровадити пересадковий квиток вартістю 60 грн. Він дозволить без обмежень пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.

Для гостей столиці передбачені безлімітні проїзні:

на 24 години - 375 грн;

на 48 годин - 563 грн;

на 72 години - 750 грн.

Для студентів та учнів зберігаються пільгові умови. Студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного. Учні під час навчального року їздитимуть безкоштовно, а під час літніх канікул - за 25% від вартості.

Фото: нові тарифи на проїзд у Києві (kyivcity.gov.ua)

Востаннє вартість проїзду у столиці переглядали у 2018 році. Запровадити нові тарифи планують із 15 липня 2026 року після завершення процедур регуляторної політики, а також консультацій з громадськістю та профспілками.

Поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня 2026 року, залишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року.