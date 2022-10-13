Нова зброя для України: чим Захід допоможе у війні з Росією

Створення інтегрованої системи ППО

Після вчорашнього засідання голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що США поставили собі за мету створення в Україні інтегрованої системи протиповітряної оборони. Як пояснив генерал, особливість полягатиме в тому, що будуть використовуватися одночасно різні системи ППО, отримані від партнерів.

NASAMS від США

Вкладом США у створення інтегрованої системи ППО мають стати комплекси NASAMS, які глава Пентагону Ллойд Остін пообіцяв надати так швидко, наскільки це фізично можливо.

ППО від Франції

Про наміри надати Україні допомогу у захисті неба від російських ракетних ударів заявив після "Рамштайну" президент Франції Еммануель Макрон. "Ми збираємося поставити радари, комплекси та зенітні ракети для захисту українців від атак. Зокрема, для захисту їх від атак безпілотників", - заявив він в інтерв'ю France2.

Україна може отримати ракети малої дальності Crotale, які використовуються для перехоплення ракет та літаків на низькій висоті. Раніше Київ звертався до Парижа з проханням надати комплекси SAMP-T, але у французькому Міноборони відмовляли, пояснюючи невідповідним технічним станом вільних систем.

Ракети від Британії та Нідерландів

Міністр оборони Британії Бен Уолес анонсував постачання Україні ракет для комплексів ППО NASAMS. Мова йде про ракети AIM-120 AMRAAM наземного базування. Дальність застосування цих ракет до 25 км, а висота польоту до 16 км.

Яку кількість ракет отримає Україна, глава британського оборонного відомства вирішив не розголошувати.

Надати ракети для систем ППО зголосилися і Нідерланди. На таку допомогу Україні влада Нідерландів вирішила виділити 15 млн євро. Наразі невідомо, про які саме ракети йде мова, але зазначається, що вони будуть використовуватися в системах ППО, які союзники надаватимуть Україні.

Ще більше РСЗВ та артилерії

MARS II та гаубиці від Німеччини

Міноборони Німеччини оголосило про надання Україні додаткових ракетних систем залпового вогню Mars II, а також самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000. Точну кількість в Берліні не повідомили.

Mars II є копією американських систем M270 MLRS і вже добре зарекомендували себе на полях війни проти Росії.

Артилерія від Франції

Під час інтерв'ю телеканалу France2 президент Франції також пообіцяв передати Україні ще шість самохідних гаубиць Caesar. Очікується, що ця допомога надійде в Україну вже найближчими тижнями.

Разом з тим ЗМІ повідомляли про плани Франції передати Україні свої модернізовані аналоги реактивних систем залпового вогню M270. Французька армія має у строю всього 12 установок. Ще 40 не модернізованих установок зберігаються на складах.

Яку ще допомогу пообіцяли Україні

Допомогти Україні після вчорашнього засідання "Рамштайну" зголосилися і інші країни. Так, у Міноборони Литви пообіцяли передати:

зимовий одяг та спорядження;

додаткові кошти на матеріальне забезпечення наступного року;

120 мм міномети на платформі M113;

бронемашини;

тепловізори;

безпілотники.

Крім того, про виділення пакета допомоги на 47 млн доларів заявили в Канаді. Очікується, що канадський уряд передасть Україні:

500 тисяч одиниць зимового військового одягу для бійців ЗСУ;

артилерійські снаряди на 15 млн доларів;

засоби супутникового зв'язку на 2 млн доларів.

Про надання Україні зимового спорядження та амуніції оголосила й Естонія.

"Відправляємо в Україну зимове спорядження та амуніцію. Ми швидко їх доставимо. Давайте всі прискоримо нашу допомогу, щоб українці могли звільнити свої території. Це шлях до миру", - заявила прем'єр країни Кая Каллас.