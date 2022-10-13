ua ru
Чт, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НАТО посилює підтримку України для перемоги у війні, - Столтенберг

Новость на русском →
Брюссель, Четвер 13 жовтня 2022 00:27
НАТО посилює підтримку України для перемоги у війні, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Єнс Столтенбрг та міністр оборони України Олексій Резніков (twitter.com/jensstoltenberg)
Автор: Артур Родивилов

Країни НАТО посилюють підтримку України, яка має перемогти у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter генсека НАТО Єнса Столтенберга.

У середу він зустрівся у Брюсселі з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Столтенберг зазначив, що зараз критичний момент у війні.

"У цей критичний момент у війні Росії проти України союзники НАТО посилюють підтримку, зокрема наданням коштів ППО. Україна має перемогти", - написав він.

Нагадаємо, під час відкриття чергової зустрічі щодо оборони України у форматі "Рамштайн" Столтенберг заявив, що пріоритетом військової допомоги Україні стане посилення ППО.

Як повідомляло WSJ, серія ракетних ударів та атак дронів-камікадзе по ключовій інфраструктурі посилює тиск на партнерів України, щоб вони надали їй системи ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Єнс Столтенберг
NEWS
Генасамблея ООН засудила російську анексію територій України
Генасамблея ООН засудила російську анексію територій України
DAILY
Кремлівський глухий кут. Як Росія "змінює тактику" у війні і що говорять на Заході
Юлія Акимовакоресподент Кремлівський глухий кут. Як Росія "змінює тактику" у війні і що говорять на Заході