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Макрон анонсував постачання Україні шести Caesar та зенітних ракет

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Париж, Четвер 13 жовтня 2022 04:32
Макрон анонсував постачання Україні шести Caesar та зенітних ракет Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Франція працює над постачанням шести додаткових гаубиць Caesar, які мали бути передані Данії, а також зенітних ракет "для захисту України від ракетних ударів та дронів".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 2, про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Макрон уточнив, що нова військова допомога надійде "найближчими тижнями", але не уточнив, скільки саме ракет буде передано.

Франція може передати Україні протиповітряні ракети малої дальності Crotale, які використовуються для перехоплення ракет та літаків на низькій висоті.

Крім того, президент Франції розповів, що Париж надає Києву розвідувальні дані, але заперечує, що йдеться про напад України на територію Росії.

Нагадаємо, що Україна попросила у Франції та Італії системи ППО SAMP-T.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон підтвердив плани постачання Україні додаткових гаубиць Caesar.

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