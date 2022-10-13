Новое оружие для Украины: чем Запад поможет в войне с Россией

Шестое заседание союзников Украины в формате "Рамштайн", прошедшее вчера в Брюсселе, стало в некотором роде переломным в вопросе поставки оружия для украинской армии. Западные партнеры, в частности, пообещали как можно скорее предоставить Украине системы ПВО, что стало главным достижением, но не единственным.
РБК-Украина собрало все обещания, прозвучавшие от партнеров после шестого "Рамштайна" в Брюсселе.
После вчерашнего заседания председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США поставили своей целью создание в Украине интегрированной системы противовоздушной обороны. Как пояснил генерал, особенность будет в том, что будут использоваться одновременно разные системы ПВО, полученные от партнеров.
Вкладом США в создание интегрированной системы ПВО должны стать комплексы NASAMS, которые глава Пентагона Ллойд Остин пообещал предоставить так быстро, насколько это физически возможно.
О намерениях оказать Украине помощь в защите неба от российских ракетных ударов заявил после "Рамштайна" президент Франции Эммануэль Макрон. "Мы собираемся поставить радары, комплексы и зенитные ракеты для защиты украинцев от атак. В частности, для защиты от атак беспилотников", - заявил он в интервью France2.
Украина может получить ракеты малой дальности Crotale, которые используются для перехвата ракет и самолетов на низкой высоте. Ранее Киев обращался в Париж с просьбой предоставить комплексы SAMP-T, но во французском Минобороны отказывали, объясняя несоответствующим техническим состоянием свободных систем.
Министр обороны Британии Бен Уолес анонсировал поставки Украине ракет для комплексов ПВО NASAMS. Речь идет о ракетах AIM-120 AMRAAM наземного базирования. Дальность применения этих ракет до 25 км, а высота полета до 16 км.
Какое количество ракет получит Украина, глава британского оборонного ведомства решил не разглашать.
Предоставить ракеты для систем ПВО вызвались и Нидерланды. На такую помощь Украине власти Нидерландов решили выделить 15 млн евро. Пока неизвестно, о каких ракетах идет речь, но отмечается, что они будут использоваться в системах ПВО, которые союзники будут предоставлять Украине.
Минобороны Германии объявило о предоставлении Украине дополнительных ракетных систем залпового огня Mars II, а также самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Точное количество в Берлине не сообщили.
Mars II является копией американских систем M270 MLRS и уже хорошо зарекомендовали себя на полях войны против России.
Во время интервью телеканалу France2 президент Франции также пообещал передать Украине еще шесть самоходных гаубиц Caesar. Ожидается, что эта помощь поступит в Украину уже в ближайшие недели.
Вместе с тем СМИ сообщали о планах Франции передать Украине свои модернизированные аналоги реактивных систем залпового огня M270. Французская армия имеет в строю всего 12 установок. Еще 40 не модернизированных установок хранятся на складах.
Помочь Украине после вчерашнего заседания "Рамштайна" вызвались и другие страны. Так, в Минобороны Литвы пообещали передать:
Кроме того, о выделении пакета пособия на 47 млн долларов заявили в Канаде. Ожидается, что канадское правительство передаст Украине:
О предоставлении Украине зимнего снаряжения и амуниции объявила и Эстония.
"Отправляем в Украину зимнее снаряжение и амуницию. Мы быстро их доставим. Давайте все ускорим нашу помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру", - заявила премьер страны Кая Каллас.
Напомним, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после заседания в формате "Рамштайн" заявил, что НАТО усиливает поддержку Украины для победы в войне.
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