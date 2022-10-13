Британія поставить Україні ракети середньої дальності для американських NASAMS

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

Британія також передасть Україні додатково 18 гаубиць.

Новий пакет допомоги Україні обговорювався на зустрічі Уоллеса з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі у середу.

"Останні невибіркові удари Росії у цивільних районах України вимагають подальшої підтримки тих, хто прагне захистити свою країну. Тому сьогодні я санкціонував постачання зенітних ракет в Україну", - сказав Уоллес.

Як працюють ракети із системою NASAMS

NASAMS є пересувним зенітно-ракетним комплексом, призначеним для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.

Комплекс розроблено норвезькою компанією Kongsberg. NASAMS використовує ракети класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM наземного базування дальністю до 25 км та висотою польоту до 16 км.

Нагадаємо, у вівторок, 11 жовтня, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США працюватимуть над прискоренням постачання систем ППО NASAMS для українських військових. Пізніше його слова підтвердив міністр оборони США Ллойд Остін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.