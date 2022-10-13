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Британія поставить Україні ракети середньої дальності для американських NASAMS

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Лондон, Четвер 13 жовтня 2022 02:27
Британія поставить Україні ракети середньої дальності для американських NASAMS Фото: комплекс NASAMS (flickr.com)
Автор: Артур Родивилов

Уряд Британії поставить Україні ракети середньої дальності AMRAAM для зенітних американських ракетних комплексів NASAMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

Британія також передасть Україні додатково 18 гаубиць.

Новий пакет допомоги Україні обговорювався на зустрічі Уоллеса з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі у середу.

"Останні невибіркові удари Росії у цивільних районах України вимагають подальшої підтримки тих, хто прагне захистити свою країну. Тому сьогодні я санкціонував постачання зенітних ракет в Україну", - сказав Уоллес.

Як працюють ракети із системою NASAMS

NASAMS є пересувним зенітно-ракетним комплексом, призначеним для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.

Комплекс розроблено норвезькою компанією Kongsberg. NASAMS використовує ракети класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM наземного базування дальністю до 25 км та висотою польоту до 16 км.

Нагадаємо, у вівторок, 11 жовтня, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США працюватимуть над прискоренням постачання систем ППО NASAMS для українських військових. Пізніше його слова підтвердив міністр оборони США Ллойд Остін.

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