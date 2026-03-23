Нова загроза з Білорусі. Росія розгорне там станції керування дронами, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія збирається розгорнути в Білорусі чотири станції управління дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram .

"Маємо чітку інформацію, що Росія планує подальше розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії як на тимчасово окупованій території України, так і чотирьох станцій на території Білорусі", - наголосив президент.

Він додав, що доручив очільнику ГУР Міноборони Олегу Іващенку поінформувати партнерів України та представників медіа щодо тих даних, які можна оприлюднити.

Роль Білорусі у війні

Нагадаємо, українські хакери понад шість місяців приховано спостерігали за російськими операторами дронів і зібрали докази використання території Білорусі для атак по Україні.

Наприкінці лютого Володимир Зеленський натякнув на проведення операцій зі знищення вишок для супроводу "Шахедів" на території Білорусі. З їх допомогою країна-агресорка використовувала реактивні дрони.