ua en ru
Пн, 23 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Нова загроза з Білорусі. Росія розгорне там станції керування дронами, - Зеленський

18:32 23.03.2026 Пн
2 хв
Москва також готує ударний плацдарм і на окупованих територіях
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія збирається розгорнути в Білорусі чотири станції управління дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.

"Маємо чітку інформацію, що Росія планує подальше розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії як на тимчасово окупованій території України, так і чотирьох станцій на території Білорусі", - наголосив президент.

Він додав, що доручив очільнику ГУР Міноборони Олегу Іващенку поінформувати партнерів України та представників медіа щодо тих даних, які можна оприлюднити.

Роль Білорусі у війні

Нагадаємо, українські хакери понад шість місяців приховано спостерігали за російськими операторами дронів і зібрали докази використання території Білорусі для атак по Україні.

Наприкінці лютого Володимир Зеленський натякнув на проведення операцій зі знищення вишок для супроводу "Шахедів" на території Білорусі. З їх допомогою країна-агресорка використовувала реактивні дрони.

Російські дрони

Зазначимо, російські окупанти активно використовують дешеві розвідувальні дрони "Молния" для ведення спостереження на фронті. Раніше ворог використовував дорожчі БПЛА - "Орлани", "Зали" і "Суперками", вартість яких доходила до десятків тисяч доларів.

РБК-Україна раніше писало, що РФ вдалася до показової атаки на Київ, витративши 40 дороговартісних "Ланцетів". Ці дрони не мали шансів на успіх через обмежену дистанцію польоту, а операція мала суто пропагандистський характер.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Російська Федерація Білорусь Війна в Україні Дрони
Новини
Вибухи в Бучі: яку суму обіцяли виконавцю за теракт

