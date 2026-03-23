Нова загроза з Білорусі. Росія розгорне там станції керування дронами, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія збирається розгорнути в Білорусі чотири станції управління дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.
"Маємо чітку інформацію, що Росія планує подальше розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії як на тимчасово окупованій території України, так і чотирьох станцій на території Білорусі", - наголосив президент.
Він додав, що доручив очільнику ГУР Міноборони Олегу Іващенку поінформувати партнерів України та представників медіа щодо тих даних, які можна оприлюднити.
Роль Білорусі у війні
Нагадаємо, українські хакери понад шість місяців приховано спостерігали за російськими операторами дронів і зібрали докази використання території Білорусі для атак по Україні.
Наприкінці лютого Володимир Зеленський натякнув на проведення операцій зі знищення вишок для супроводу "Шахедів" на території Білорусі. З їх допомогою країна-агресорка використовувала реактивні дрони.
Російські дрони
Зазначимо, російські окупанти активно використовують дешеві розвідувальні дрони "Молния" для ведення спостереження на фронті. Раніше ворог використовував дорожчі БПЛА - "Орлани", "Зали" і "Суперками", вартість яких доходила до десятків тисяч доларів.
РБК-Україна раніше писало, що РФ вдалася до показової атаки на Київ, витративши 40 дороговартісних "Ланцетів". Ці дрони не мали шансів на успіх через обмежену дистанцію польоту, а операція мала суто пропагандистський характер.