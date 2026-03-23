Новая угроза из Беларуси. Россия развернет там станции управления дронами, - Зеленский

18:32 23.03.2026 Пн
2 мин
Москва также готовит ударный плацдарм и на оккупированных территориях
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия собирается развернуть в Беларуси четыре станции управления дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

"Есть четкая информация, что Россия планирует дальнейшее развертывание наземных станций управления беспилотниками дальнего действия как на временно оккупированной территории Украины, так и четырех станций на территории Беларуси", - подчеркнул президент.

Он добавил, что поручил главе ГУР Минобороны Олегу Иващенко проинформировать партнеров Украины и представителей СМИ о тех данных, которые можно обнародовать.

Роль Беларуси в войне

Напомним, украинские хакеры более шести месяцев скрыто наблюдали за российскими операторами дронов и собрали доказательства использования территории Беларуси для атак по Украине.

В конце февраля Владимир Зеленский намекнул на проведение операций по уничтожению вышек для сопровождения "Шахедов" на территории Беларуси. С их помощью страна-агрессор использовала реактивные дроны.

Российские дроны

Отметим, российские оккупанты активно используют дешевые разведывательные дроны "Молния" для ведения наблюдения на фронте. Ранее враг использовал более дорогие БПЛА - "Орланы", "Залы" и "Суперкамы", стоимость которых доходила до десятков тысяч долларов.

РБК-Украина ранее писало, что РФ прибегла к показательной атаке на Киев, потратив 40 дорогостоящих "Ланцетов". Эти дроны не имели шансов на успех из-за ограниченной дистанции полета, а операция носила сугубо пропагандистский характер.

