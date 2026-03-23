Новая угроза из Беларуси. Россия развернет там станции управления дронами, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия собирается развернуть в Беларуси четыре станции управления дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram .

"Есть четкая информация, что Россия планирует дальнейшее развертывание наземных станций управления беспилотниками дальнего действия как на временно оккупированной территории Украины, так и четырех станций на территории Беларуси", - подчеркнул президент.

Он добавил, что поручил главе ГУР Минобороны Олегу Иващенко проинформировать партнеров Украины и представителей СМИ о тех данных, которые можно обнародовать.

Роль Беларуси в войне

Напомним, украинские хакеры более шести месяцев скрыто наблюдали за российскими операторами дронов и собрали доказательства использования территории Беларуси для атак по Украине.

В конце февраля Владимир Зеленский намекнул на проведение операций по уничтожению вышек для сопровождения "Шахедов" на территории Беларуси. С их помощью страна-агрессор использовала реактивные дроны.