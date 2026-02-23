Мінус ретранслятори для "Шахедів": Зеленський натякнув на операції в Білорусі

"Зараз ретранслятори сучасних дронів "Шахед" – це вже нова техніка, яка з’явилася на території Білорусі й допомагає вражати наших людей та енергетику. Бо саме завдяки цим ретрансляторам іде коригування. Ми зробили все, щоб трьох-чотирьох їх уже не було", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що це було зроблено, адже з їх допомогою Росія використовувала реактивні дрони, але не тільки через Білорусь.

"Вони йшли не тільки через їхню територію, вони йшли за технологічної підтримки, яка здійснюється з території Білорусі", - додав глава держави.

Посилення санкцій проти Лукашенка за допомогу РФ

"Ми будемо слідкувати за військовою допомогою, яку він (самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко - ред.).дає. Ми не піднімали це питання з американською стороною, тому що бачили, що американці налаштовані знайти з ним результат дипломатичним шляхом", - додав Зеленський.

Він також підкреслив, що Україна Ми буде включатися у цей трек і проговорювати з американцями, що так не може бути, адже він підтримує війну і допомагає вбивати цивільних.

"У нас є докази щодо цього. Все це є на мапах, відео, все зафіксовано – як із території Білорусі завдяки ретрансляторам заходили "Шахеди". І після цього було завдання ударів по нас і були втрати цивільних людей. Для нас це злочин", - підсумував глава держави.