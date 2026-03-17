"Шансів - нуль": Флеш пояснив, навіщо РФ витратила 40 "Ланцетів" для атаки Києва

Росія запустила по Києву 40 дорогих безпілотників "Ланцет" лише для того, щоб показати росіянам уламки цих дронів у столиці України. При цьому шансів долетіти у них абсолютно не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис фахівця з систем РЕБ і зв'язку, радника міністра оборони Сергія (Флеша) Бескрестнова.

"Останнім часом наша ППО працює дуже ефективно, а російським чиновникам дуже потрібно давати Путіну (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) і жителям РФ хоч якісь знакові новини, і так народжується інформаційний проєкт "Ланцетом по Києву", - розповів він.

Флеш зазначив, що для цього росіяни готують цілу операцію з "Шахедами" і "Ланцетами". Її завдання - за будь-яку ціну продемонструвати владі і жителям РФ уламки "Ланцета" в українській столиці.

Він припустив, що окупанти використали саме електричний "Ланцет", оскільки хайп навколо цього дрона стих, а виробникам потрібна "гарна історія" для нових закупівель.

Чекали на попутній вітер

"З цією метою вони запускають на Київ 40 "Ланцетів". Уявіть собі, наш ворог витрачає 40 дорогих виробів, які призначені для інших завдань, лише для показухи. До "Ланцетів" додають "Шахеди" з фрагментами "Ланцетів", і вранці вся ця зграя вилітає на Київ", - йдеться у заяві радника міністра.

Він додав, що "Ланцет" - дрон для ближнього ураження на 30-80 кілометрів, тому росіяни чекали на сприятливий вітер в бік Києва і запустили безпілотники з найближчої до міста точки.

"Шансів у базового "Ланцета" долетіти 200 км до Києва - нуль. Тому на "Ланцетах" знімають бойову частину, ставлять додатковий акумулятор замість бойової частини. Акумулятори замінюють на дорогі не серійні батареї нової технології", - розповів Флеш.

Жодної шкоди, окрім уламка на Майдані

Він зазначив, що до Києва з усіх ворожих дронів "якимось дивом дісталися кілька одиниць", які не завдали ніякої шкоди, але донесли уламок "Ланцета" до Майдану.

Крім того, радник міністра подякував окупантам за цю операцію, адже 40 "Ланцетів" могли накоїти лиха, завдаючи ударів по українській техніці та військових на фронті, а також підстанціях.