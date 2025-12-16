ua en ru
"Нова пошта" закрила останнє відділення у Святогірську: скільки залишилось у Донецькій області

Вівторок 16 грудня 2025 14:22
"Нова пошта" закрила останнє відділення у Святогірську: скільки залишилось у Донецькій області "Нова пошта" у Святогірську Донецької області більше не працює (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

"Нова пошта" повідомила про закриття останнього відділення в місті Святогірськ Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби компанії у Facebook.

Що відомо про роботу й закриття НП у Святогірську

"Закриваємо наше останнє відділення у Святогірську на Донеччині", - повідомили українцям у "Новій пошті".

Уточнюється, що впродовж останніх місяців це був єдиний бізнес, який продовжував там працювати.

Зазначається при цьому, що відділення НП стало "справжнім пунктом незламності", де сотні мешканців міста й околиць мали змогу:

  • отримати ліки, продукти й гуманітарну допомогу;
  • підзарядити мобільні телефони;
  • підключитись до інтернету;
  • зв'язатись із рідними.

"Увесь цей час роботу вантажного відділення №2 підтримували незламні новопоштовці: керівниця відділення Людмила, операторка Поліна, приймальник Євген і два водія Сергій та Сергій", - поділились у компанії.

&quot;Нова пошта&quot; закрила останнє відділення у Святогірську: скільки залишилось у Донецькій областіДехто з працівників відділення "Нової пошти" (фото: t.me/novapostcorp)

Повідомляється, що завдяки цим людям "лише у листопаді мешканці Святогірська надіслали й отримали 3458 посилок, а це - 115 відправлень щодня".

"Ми до останнього відтягували цей момент, але ситуація стала критично небезпечною. Через щільні обстріли, наближення фронту та полювання дронів на автівки, ми закриваємо наше останнє відділення у Святогірську", - розповіли у "Новій пошті".

Усім працівникам, як завжди після евакуації, компанія пропонуємо роботу в інших містах і департаментах.

&quot;Нова пошта&quot; закрила останнє відділення у Святогірську: скільки залишилось у Донецькій областіРобота у відділенні стала критично небезпечною (фото: t.me/novapostcorp)

Скільки відділень НП залишається у Донецькій області

У "Новій пошті" повідомили, що попри вихід зі Святогірська, компанія залишається у Донецькій області.

Там нині продовжують працювати 37 відділень "Нової пошти".

"Ще два нових плануємо відкрити до кінця року", - розповіли у прес-службі компанії.

Зазначається також, що "Нова пошта" продовжує розвивати мережу поштоматів" - щоб люди "могли отримувати посилки, уникаючи скупчень та зайвого ризику".

"Їх зараз 181", - уточнили у прес-службі НП.

"Ми вдячні колегам за їх роботу і відвагу, а також дякуємо Силам оборони України, які продовжують захищати Святогірськ. "Нова пошта" обов'язково повернеться за першої можливості, як зробила це в жовтні 2022 року, після деокупації міста", - підсумували у компанії.

&quot;Нова пошта&quot; закрила останнє відділення у Святогірську: скільки залишилось у Донецькій області&quot;Нова пошта&quot; закрила останнє відділення у Святогірську: скільки залишилось у Донецькій областіПублікація НП (скриншот: facebook.com/nova.poshta.official)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ворожий дрон влучив в авто "Нової пошти" поблизу Краматорська.

Згодом стало відомо, що "Нова пошта" оновила тарифи на частину послуг. У компанії пояснили, що це допоможе підтримати звичну швидкість і якість доставки.

Читайте також, що не можна відправляти "Новою поштою" (повний список заборонених товарів).

