Ворожий дрон влучив в авто "Нової пошти" поблизу Краматорська: наслідки атаки
Сьогодні вночі російський дрон атакував БДФ-авто "Нової пошти" поблизу Краматорська Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби компанії у Telegram.
Наслідки атаки російського дрона по авто НП
"Сьогодні вночі поблизу Краматорська росіяни атакували дроном БДФ-авто "Нової пошти", - розповіли українцям.
Повідомляється, що водій не постраждав.
Водночас згоріли:
- 132 посилки;
- причеп.
"Ми вже зв'язуємося з клієнтами для виплати компенсацій", - наголосили в НП.
Уточнюється, що додаткову інформацію про відправлення клієнти можуть знайти в застосунку "Нової пошти".
Публікація НП (скриншот: t.me/novapostcorp)
Нагадаємо, за минулу добу на фронті відбулося 184 бойових зіткнення. Найгарячішою ділянкою залишається Покровський напрямок, де українські захисники відбили 56 штурмів.
На Краматорському напрямку було зафіксовано одне бойове зіткнення - противник намагався наступати в напрямку Предтечиного.
Сам Краматорськ регулярно зазнає обстрілів через близькість до лінії фронту.
Російські війська атакують місто різними типами озброєнь - авіабомбами, ракетами та безпілотниками. Внаслідок цих ударів руйнуються житлові будинки, адміністративні будівлі та промислові об'єкти.
Є поранені й загиблі серед мирного населення.
Так, у ніч на 13 жовтня дрони РФ пошкодили у Краматорську школу, житлові будинки та адмінбудівлі. Місто атакували чотирма дронами-камікадзе типу "Герань-2".
