Ворожий дрон влучив в авто "Нової пошти" поблизу Краматорська: наслідки атаки

Уточнюється, що додаткову інформацію про відправлення клієнти можуть знайти в застосунку "Нової пошти".

"Ми вже зв'язуємося з клієнтами для виплати компенсацій", - наголосили в НП.

Повідомляється, що водій не постраждав.

Нагадаємо, за минулу добу на фронті відбулося 184 бойових зіткнення. Найгарячішою ділянкою залишається Покровський напрямок, де українські захисники відбили 56 штурмів.

На Краматорському напрямку було зафіксовано одне бойове зіткнення - противник намагався наступати в напрямку Предтечиного.

Сам Краматорськ регулярно зазнає обстрілів через близькість до лінії фронту.

Російські війська атакують місто різними типами озброєнь - авіабомбами, ракетами та безпілотниками. Внаслідок цих ударів руйнуються житлові будинки, адміністративні будівлі та промислові об'єкти.

Є поранені й загиблі серед мирного населення.

Так, у ніч на 13 жовтня дрони РФ пошкодили у Краматорську школу, житлові будинки та адмінбудівлі. Місто атакували чотирма дронами-камікадзе типу "Герань-2".

