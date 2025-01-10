Що не можна відправляти "Новою поштою": повний список заборонених товарів

"Нова пошта" чітко визначає перелік товарів та речей, які можна відправляти у посилках. У разі порушення вимог перевізник за певних обставин має право вилучити заборонені предмети чи речовини, й навіть їх утилізувати.

РБК-Україна із посиланням на " Нову пошту " розповідає про те, що можна і не можна відправляти у посилках.

Що не можна відправляти у посилках

Згідно із правилами "Нової пошти", діє заборона на відправлення наступних товарів та речей:

національна валюта (крім нумізматичних монет та їх колекцій), іноземна валюта, цінні папери

вогнепальну зброю усіх видів, а також боєприпаси, холодну зброю і засоби для нападу чи захисту

пероксид водню, кислоти, а також вогненебезпечні, легкозаймисті та вибухові речовини, радіоактивні речовини й інші небезпечні відправлення з відповідним маркуванням (тобто, усі рідини, на етикетці яких виробник зазначив рівень небезпеки класів з 1-го по 7-й включно, при цьому дозволені для перевезення речовини з маркуванням 8-го та 9-го класів небезпеки)

балони з рідиною та газом, у тому числі вогнегасники, балончики/картриджі з пропаном, бутаном, ізобутаном та іншими горючими газами

рідини у ємностях без етикетки від виробника, де вказана назва речовини, її призначення, характеристики та умови зберігання. А також якщо ці ємності пошкоджені

люмінесцентні лампи та інші вироби, які містять у своєму складі ртуть, а також азбест та вироби з нього (труби, шифер тощо)

вживані акумулятори й саморобні пристрої для акумуляції і роздавання енергії, при цьому нові акумулятори для авто-, мото-, с/г-техніки і побутову електроніку пересилати можна

тварини, рештки тварин і необроблене хутро

лікарські засоби, які потребують особливих умов зберігання та перевезення

наркотичні засоби і психотропні речовини

отруйні рослини

Які хімічні речовини дозволено відправляти у посилках

Варто зазначити, що є ряд хімічних речовин, які можна відправляти у посилках, зокрема, якщо вони у тарі (упаковці) підприємства-виробника з маркуванням 2-го, 3-го класів небезпеки:

фарби та лаки у металевих ємностях

аерозолі та спреї: балончики з фарбами, побутовими, будівельними, косметичними засобами та автомобільною хімією ємністю до 1000 мл

медичні, антисептичні, дезінфікуючі та миючі засоби з вмістом спирту до 70% включно у пластиковій та металевій тарі ємністю не більше 10 л

парфуми та косметичні вироби з вмістом спирту до 70% у скляній та пластиковій тарі

автомобільні (моторні, трансмісійні) мастила без обмеження об'єму тари

Маркування товарів, які заборонені для пересилання (скриншот сайту "Нової пошти")

Які продукти та алкоголь можна відправляти, а на які - діє заборона

Окремою категорією для відправлення є продукти та алкоголь. Через "Нову пошту" не можна надсилати:

продукти, які вимагають спеціального температурного режиму або з терміном придатності, що закінчується до планової дати доставки (на упаковці має бути зазначена дата)

охолоджені або заморожені продукти

молочні продукти і яйця

також може бути обмежено або заборонено пересилання відправлень з овочами, фруктами, насінням, рослинами, готовими харчовими продуктами тваринного походження у місцевостях, де оголошено особливий карантинний режим

виняток становлять овочі, фрукти, ягоди й зелень, які запаковані відповідно до Стандарту пакування ТОВ "Нова Пошта" та не несуть ризиків забруднити інші відправлення

становлять овочі, фрукти, ягоди й зелень, які запаковані відповідно до Стандарту пакування ТОВ "Нова Пошта" та не несуть ризиків забруднити інші відправлення алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5%, які не мають марки акцизного податку встановленого зразка

тютюнові вироби та рідини, що використовуються в електронних сигаретах, якщо вони без акцизної марки

Що можна відправляти:

охолоджені відправлення у транспортному пакуванні, яке відповідає вимогам перевізника. При цьому "Нова Пошта" не здійснює контроль температурного режиму під час доставки такого відправлення

алкогольні напої з вмістом спирту до 70% у скляній та іншій тарі, ємністю не більше 5 л з акцизною маркою, звичайні (неігристі) вина та зброджені напої

"На час дії правового режиму воєнного стану, відповідно до розпорядження Міністерства Оборони України не приймаються для доставки в Луганську та Донецьку області алкогольні напої та спиртовмісні речовини, окрім зареєстрованих лікарських засобів. У разі їх виявлення, продукцію вилучать та утилізують", - йдеться у правилах "Нової пошти".