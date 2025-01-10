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Що не можна відправляти "Новою поштою": повний список заборонених товарів

П'ятниця 10 січня 2025 12:43
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Що не можна відправляти "Новою поштою": повний список заборонених товарів Які товари і речі не можна відправляти "Новою поштою" (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

"Нова пошта" чітко визначає перелік товарів та речей, які можна відправляти у посилках. У разі порушення вимог перевізник за певних обставин має право вилучити заборонені предмети чи речовини, й навіть їх утилізувати.

РБК-Україна із посиланням на "Нову пошту" розповідає про те, що можна і не можна відправляти у посилках.

Що не можна відправляти у посилках

Згідно із правилами "Нової пошти", діє заборона на відправлення наступних товарів та речей:

  • національна валюта (крім нумізматичних монет та їх колекцій), іноземна валюта, цінні папери
  • вогнепальну зброю усіх видів, а також боєприпаси, холодну зброю і засоби для нападу чи захисту
  • пероксид водню, кислоти, а також вогненебезпечні, легкозаймисті та вибухові речовини, радіоактивні речовини й інші небезпечні відправлення з відповідним маркуванням (тобто, усі рідини, на етикетці яких виробник зазначив рівень небезпеки класів з 1-го по 7-й включно, при цьому дозволені для перевезення речовини з маркуванням 8-го та 9-го класів небезпеки)
  • балони з рідиною та газом, у тому числі вогнегасники, балончики/картриджі з пропаном, бутаном, ізобутаном та іншими горючими газами
  • рідини у ємностях без етикетки від виробника, де вказана назва речовини, її призначення, характеристики та умови зберігання. А також якщо ці ємності пошкоджені
  • люмінесцентні лампи та інші вироби, які містять у своєму складі ртуть, а також азбест та вироби з нього (труби, шифер тощо)
  • вживані акумулятори й саморобні пристрої для акумуляції і роздавання енергії, при цьому нові акумулятори для авто-, мото-, с/г-техніки і побутову електроніку пересилати можна
  • тварини, рештки тварин і необроблене хутро
  • лікарські засоби, які потребують особливих умов зберігання та перевезення
  • наркотичні засоби і психотропні речовини
  • отруйні рослини

Які хімічні речовини дозволено відправляти у посилках

Варто зазначити, що є ряд хімічних речовин, які можна відправляти у посилках, зокрема, якщо вони у тарі (упаковці) підприємства-виробника з маркуванням 2-го, 3-го класів небезпеки:

  • фарби та лаки у металевих ємностях
  • аерозолі та спреї: балончики з фарбами, побутовими, будівельними, косметичними засобами та автомобільною хімією ємністю до 1000 мл
  • медичні, антисептичні, дезінфікуючі та миючі засоби з вмістом спирту до 70% включно у пластиковій та металевій тарі ємністю не більше 10 л
  • парфуми та косметичні вироби з вмістом спирту до 70% у скляній та пластиковій тарі
  • автомобільні (моторні, трансмісійні) мастила без обмеження об'єму тари

Що не можна відправляти &quot;Новою поштою&quot;: повний список заборонених товарів

Що не можна відправляти &quot;Новою поштою&quot;: повний список заборонених товарівМаркування товарів, які заборонені для пересилання (скриншот сайту "Нової пошти")

Які продукти та алкоголь можна відправляти, а на які - діє заборона

Окремою категорією для відправлення є продукти та алкоголь. Через "Нову пошту" не можна надсилати:

  • продукти, які вимагають спеціального температурного режиму або з терміном придатності, що закінчується до планової дати доставки (на упаковці має бути зазначена дата)
  • охолоджені або заморожені продукти
  • молочні продукти і яйця
  • також може бути обмежено або заборонено пересилання відправлень з овочами, фруктами, насінням, рослинами, готовими харчовими продуктами тваринного походження у місцевостях, де оголошено особливий карантинний режим
  • виняток становлять овочі, фрукти, ягоди й зелень, які запаковані відповідно до Стандарту пакування ТОВ "Нова Пошта" та не несуть ризиків забруднити інші відправлення
  • алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5%, які не мають марки акцизного податку встановленого зразка
  • тютюнові вироби та рідини, що використовуються в електронних сигаретах, якщо вони без акцизної марки

Що можна відправляти:

  • охолоджені відправлення у транспортному пакуванні, яке відповідає вимогам перевізника. При цьому "Нова Пошта" не здійснює контроль температурного режиму під час доставки такого відправлення
  • алкогольні напої з вмістом спирту до 70% у скляній та іншій тарі, ємністю не більше 5 л з акцизною маркою, звичайні (неігристі) вина та зброджені напої

"На час дії правового режиму воєнного стану, відповідно до розпорядження Міністерства Оборони України не приймаються для доставки в Луганську та Донецьку області алкогольні напої та спиртовмісні речовини, окрім зареєстрованих лікарських засобів. У разі їх виявлення, продукцію вилучать та утилізують", - йдеться у правилах "Нової пошти".

Раніше ми писали про те, скільки коштують посилки за кордон і послуги якої служби дешевші - "Укрпошти" чи "Нової пошти".

Читайте також про те, які товари та речі не можна вивозити з України й що буде у разі порушення митних правил.

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