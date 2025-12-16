ua en ru
"Новая почта" закрыла последнее отделение в Святогорске: сколько осталось в Донецкой области

Вторник 16 декабря 2025 14:22
"Новая почта" закрыла последнее отделение в Святогорске: сколько осталось в Донецкой области "Новая почта" в Святогорске Донецкой области больше не работает (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

"Новая почта" сообщила о закрытии последнего отделения в городе Святогорск Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы компании в Facebook.

Что известно о работе и закрытии НП в Святогорске

"Закрываем наше последнее отделение в Святогорске Донецкой области", - сообщили украинцам в "Новой почте".

Уточняется, что в течение последних месяцев это был единственный бизнес, который продолжал там работать.

Отмечается при этом, что отделение НП стало "настоящим пунктом несокрушимости", где сотни жителей города и окрестностей имели возможность:

  • получить лекарства, продукты и гуманитарную помощь;
  • подзарядить мобильные телефоны;
  • подключиться к интернету;
  • связаться с родными.

"Все это время работу грузового отделения №2 поддерживали несокрушимые новопочтовики: руководитель отделения Людмила, оператор Полина, приемщик Евгений и два водителя Сергей и Сергей", - поделились в компании.

&quot;Новая почта&quot; закрыла последнее отделение в Святогорске: сколько осталось в Донецкой областиНекоторые из работников отделения "Новой почты" (фото: t.me/novapostcorp)

Сообщается, что благодаря этим людям "только в ноябре жители Святогорска прислали и получили 3458 посылок, а это - 115 отправлений ежедневно".

"Мы до последнего оттягивали этот момент, но ситуация стала критически опасной. Из-за плотных обстрелов, приближения фронта и охоты дронов на машины, мы закрываем наше последнее отделение в Святогорске", - рассказали в "Новой почте".

Всем работникам, как всегда после эвакуации, компания предлагает работу в других городах и департаментах.

&quot;Новая почта&quot; закрыла последнее отделение в Святогорске: сколько осталось в Донецкой областиРабота в отделении стала критически опасной (фото: t.me/novapostcorp)

Сколько отделений НП остается в Донецкой области

В "Новой почте" сообщили, что несмотря на выход из Святогорска, компания остается в Донецкой области.

Там сейчас продолжают работать 37 отделений "Новой почты".

"Еще два новых планируем открыть до конца года", - рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается также, что "Новая почта" продолжает развивать сеть почтоматов" - чтобы люди "могли получать посылки, избегая скоплений и лишнего риска".

"Их сейчас 181", - уточнили в пресс-службе НП.

"Мы благодарны коллегам за их работу и отвагу, а также благодарим Силы обороны Украины, которые продолжают защищать Святогорск. "Новая почта" обязательно вернется при первой возможности, как сделала это в октябре 2022 года, после деоккупации города", - подытожили в компании.

&quot;Новая почта&quot; закрыла последнее отделение в Святогорске: сколько осталось в Донецкой области&quot;Новая почта&quot; закрыла последнее отделение в Святогорске: сколько осталось в Донецкой областиПубликация НП (скриншот: facebook.com/nova.poshta.official)

Напомним, ранее мы рассказывали, что вражеский дрон попал в авто "Новой почты" вблизи Краматорска.

Позже стало известно, что "Новая почта" обновила тарифы на часть услуг. В компании объяснили, что это поможет поддержать привычную скорость и качество доставки.

Читайте также, что нельзя отправлять "Новой почтой" (полный список запрещенных товаров).

