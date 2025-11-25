"Нова пошта" підвищує тарифи з 1 грудня 2025 року: скільки коштуватимуть послуги
Скільки коштуватимуть посилки з 1 грудня 2025 року (фото: Getty Images)
З 1 грудня 2025 року "Нова пошта" оновлює тарифи на частину послуг. За словами компанії, це допоможе підтримати звичну швидкість і якість доставки.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Нової пошти" у Telegram.
Які послуги залишиться без змін
Вартість не зміниться на наступні послуги:
- доставка посилок до 2 кг;
- відправка з селищ і сіл.
У вартість послуг і надалі включені:
- комісія за оголошену цінність до 500 грн;
- переадресування в дорозі;
- повернення посилок і документів;
- фірмовий конверт та пакети 0,5-4 кг;
- гарантоване відшкодування оголошеної цінності у разі форс-мажору.
Які тарифи змінюються
Вартість зросте на послуги:
- доставка документів у конверті: по місту - 60 грн, по Україні - 70 грн;
- поштомат: +10 грн за доставку;
- кур’єрська доставка або забір: +50 грн;
- посилки по місту між відділеннями: до 10 кг - 100 грн, до 30 кг - 160 грн;
- посилки по Україні між відділеннями: до 10 кг - 120 грн, до 30 кг - 180 грн.
Повний перелік оновлених тарифів доступний на сайті "Нової пошти".
Читайте також про те, що другій половині листопада інформація про підвищення тарифів "Нової пошти" з'явилась у ЗМІ, але тоді компанія деталей не розкривала.
Раніше ми ділились списком заборонених товарів, які не можна відправляти "Новою поштою".