Нова посада Залужного та демобілізація строковиків: новини за 7 березня

Війна Росії проти України: останні новини

Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла в Британії

Кандидатуру колишнього головкома Збройних сил України Валерія Залужного погодили на посаду посла в Британії.

Зазначається, що в четвер, 7 березня 2024 року, президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

"Міністерство закордонних справ України направило британській стороні відповідний запит на агреман", - йдеться в повідомленні.

У липні 2023 року Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України в Британії.

Зеленський видав указ про демобілізацію строковиків

Президент України Володимир Зеленський вчора, 7 березня, підписав указ про демобілізацію військовослужбовців строкової служби.

Як зазначається у документі, українських військовослужбовців строкової служби у квітні-травні цього року звільнять у запас зі Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту та інших створених військових формувань.

Також Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України президент доручив забезпечити перевезення строковиків з дотриманням вимог безпеки.

Литва доставила в Україну партію 155-мм артилерійських боєприпасів

Литва передала Україні чергову партію військової допомоги. ЗСУ отримали нові артилерійські боєприпаси.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас написав, що Збройні сили України отримали чергову партію 155-мм артилерійських снарядів.

За його словами, це сталося вчора. Однак більше жодних подробиць він не навів.

FPV і не тільки. Британія анонсувала поставку Україні 10 тисяч дронів

Британія виділила додаткові 125 мільйонів фунтів стерлінгів (160 млн доларів), які підуть на фінансування понад 10 000 дронів для України.

До них належать FPV-дрони, 1000 дронів для одностороннього нападу, а також спостережні та морські дрони.

Цей крок послідував за оголошенням минулого місяця про те, що Велика Британія очолить міжнародну коаліцію з постачання дронів в Україну.

Міністр оборони Грант Шаппс сказав, що посилює зобов'язання Британії з озброєння України новітніми безпілотниками, які надходять безпосередньо від провідних світових оборонних підприємств Великої Британії прямо із заводів на передову.

У РФ стався вибух на одному з найбільших металкомбінатів: росіяни кажуть про атаку дрона

У Череповці Вологодської області Російської Федерації в районі металургійного комбінату стався вибух. Росіяни заявляють, що причиною нібито стала атака безпілотника.

Тимчасовий виконуючий обов'язки губернатора Вологодської області Георгій Філімонов заявив, що на один з найбільших металургійних комбінатів Росії нібито було здійснено атаку безпілотника.

За даними російських ЗМІ, вибух відбувся на "Северстали".

Раніше гендиректор заводу заявляв, що сьогодні вранці на заводі стався "технологічний інцидент".

Швеція стала 32-м членом НАТО

Швеція офіційно приєдналася до Північноатлантичного альянсу вчора, 7 березня. Вона стала 32-м членом НАТО.

Протокол про приєднання країни до альянсу набув чинності, повідомив Держдепартамент США.

Зазначимо, що церемонія підняття прапора Швеції над штаб-квартирою НАТО в Брюсселі має відбутись у понеділок, 11 березня, в ній візьме участь шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.

Норвегія виділила понад 150 млн доларів на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України

Норвегія виділить до 1,6 мільярда норвезьких крон (153 млн доларів) на ініціативу чеської сторони щодо закупівлі боєприпасів для України в третіх країнах.

"Норвегія підтримує Україну артилерійськими боєприпасами як із власних запасів, так і безпосередньо від промисловості. Сьогодні ми вирішили внести до 1,6 млрд норвезьких крон в ініціативу, організовану Чехією, щоб якнайшвидше забезпечити Україну такими необхідними артилерійськими боєприпасами", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Урсулу фон дер Ляєн висунули кандидатом на посаду глави Єврокомісії на другий термін

Європейські консерватори підтримали кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаду президента Європейської комісії. Вона може очолити європейський орган вдруге.

Провідна політична група ЄС, правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП), проголосувала за підтримку Урсули фон дер Ляєн як свого кандидата на посаду глави президента Європейської комісії. Це сталося сьогодні, 7 березня, на з'їзді партії у Бухаресті.

Зазначається, що кандидатуру фон дер Ляєн підтримали 400 делегатів, 89 були "проти".

Урсула фон дер Ляєн очолює Європейську комісію останні п'ять років, це може бути її другим терміном на цій посаді. Рішення про це буде прийнято після європейських парламентських виборів у червні 2024 року.

Конгрес США може цього тижня почати збір підписів для розгляду допомоги Україні

Конгрес США може цього тижня почати збір підписів для розгляду законопроєкту про фінансування допомоги Україні та іншим країнам в обхід спікера Майка Джонсона.

"Це точка тиску, спроба застосувати тиск, щоб змусити щось винести в зал для голосування", - сказав конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік.

Конгресмен наголосив, що якщо Палата представників не може дійти консенсусу щодо законопроєкту, то альтернативою не повинна бути поразка України у війні і відкритий кордон США.

Республіканець додав, що працює з офісом Джонсона, щоб донести пакет до Палати представників через регулярні канали. У разі відмови Джонсона конгресмени у п'ятницю почнуть збирати підписи за петицію, щоб винести на розгляд законопроєкт в обхід спікера Палати представників.

Фіцпатрік впевнений, що петиція набере необхідні 218 голосів.