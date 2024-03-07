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Росія втрачає літаки у війні з Україною у 20 разів швидше, ніж може виготовити, - Британія

Четвер 07 березня 2024 22:25
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Росія втрачає літаки у війні з Україною у 20 разів швидше, ніж може виготовити, - Британія Фото: Росія втрачає літаки у війні з Україною у 20 разів швидше, ніж може зробити (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники збивають літаки окупантів у 20 разів швидше, ніж їх виробляють у Росії.

Про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу британського уряду.

Він нагадав, що в той час, як ситуація на землі залишається статичною, українським захисникам вдається завдавати тяжких втрат ворогу. Зокрема, ЗСУ збили три винищувачі-бомбардувальники Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

При цьому, як додав Окотт, загалом Україна за 13 днів збила 12 літаків типу Су і один літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

"Постійне знищення військових літаків є значним провалом для військових зусиль Росії, враховуючи, що через санкції Росія ледве виробляє трохи більше кількох десятків літаків щорічно. І ці повідомлення (про знищення російських літаків - ред.) свідчать про те, що Росія втрачає літаки у 20 разів швидше, ніж може їх замінити", – уточнив Окотт.

Знищення російських літаків

Нагадаємо, як розповів 3 березня президент України Володимир Зеленський, з лютого цього року наші захисники знищили 15 російських бойових літаків.

Серед них винищувачі-бомбардувальники Су-34, багатоцільові винищувачі Су-35 та один літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Внаслідок цього кількість авіаударів ворога за останні два-три тижні скоротилася в півтора-два рази, зазначав речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

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