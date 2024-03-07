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В РФ стався вибух на одному з найбільших металкомбінатів: росіяни кажуть про атаку дрона

Росія, Четвер 07 березня 2024 15:34
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В РФ стався вибух на одному з найбільших металкомбінатів: росіяни кажуть про атаку дрона Фото: в РФ стався вибух на одному з найбільших металкомбінатів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Череповці Вологодської області Російської Федерації в районі металургійного комбінату стався вибух. Росіяни заявляють, що причиною нібито стала атака безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Тимчасовий виконуючий обов'язки губернатора Вологодської області Георгій Філімонов заявив, що на один з найбільших металургійних комбінатів Росії нібито було здійснено атаку безпілотника.

За даними російських ЗМІ, вибух відбувся на "Северстали".

Раніше гендиректор заводу заявляв, що сьогодні вранці на заводі стався "технологічний інцидент".

Нагадаємо, раніше російські війська повідомили про знищення безпілотника біля порту Бронка під Санкт-Петербургом. Він був збитий над Фінською затокою. За даними російського міністерства, близько 19:30 спостерігалася спроба атаки безпілотним літальним апаратом на об'єкти РФ.

"Застосовуючи засоби протиповітряної оборони, безпілотний літальний апарат було знищено над територією Лєнінградської області", - зазначили у повідомленні.

Крім того, 10 січня росіяни повідомляли про збиття дрона у Саратовській області, поблизу аеродрому "Енгельс". За повідомленням Міноборони РФ, протиповітряна оборона, як стверджують, знищила безпілотник вночі. Росіяни звинуватили Україну в "терористичній атаці".

Губернатор Саратовської області підкреслив, що, за їхніми ствердженнями, безпілотний літальний апарат літакового типу був збитий над територією Енгельського району.

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