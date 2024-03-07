Удар прийшовся на медичне містечко. В Сумській ОВА уточнили наслідки атаки

Військові Російської Федерації обстріляли Суми. Удар прийшовся на частину міста, в якій розташовано здебільшого медичні будівлі.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх, пише РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Удар прийшовся на медичне містечко", - наголосив глава Сумської обласної військової адміністрації.

За даними Артюха, постраждали будівлі:

центральної міської клінічної лікарні,

центру екстреної допомоги,

центру крові,

середньої школи.

"Звернулися до медичних закладів 4 людини, всього постраждалих було близько 10", - додав глава ОВА.

Зазначимо, що за даними українського президента Володимира Зеленського, внаслідок ракетного удару по Сумах є загиблі.

Удар по Сумах

Нагадаємо, сьогодні, 7 березня, російські окупанти вдарили ракетами по Сумах.

У Сумській обласній військовій адміністрації розповіли, що внаслідок російського ракетного удару по Сумах у місті пошкодження отримали лікувальні та навчальні заклади.

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