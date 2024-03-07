Росіяни вдарили КАБом по житлових будинках Вовчанська, є загибла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.

"Сьогодні о 10:00 російські війська здійснили обстріл Вовчанська керованою авіабомбою. Пошкоджено щонайменше 12 приватних житлових будинків", - пише Синєгубов.

За словами голови ОВА, внаслідок влучання в приватний будинок загинула 40-річна жінка. Ще 67-річна жінка зазнала травм легкого ступеня.

Наразі на місці подій працюють фахівці. Пожежа була локалізована.

Обстріли Вовчанська

Російські війська постійно обстрілюють населені пункти Харківської області, які розташовані неподалік кордону з Росією. Також під обстрілом постійно перебуває і Вовчанськ.

1 березня росіяни масовано вдарили по Вовчанську. Тоді ж у місті пролунало щонайменше 30 вибухів. Внаслідок ударів поранення отримав місцевий житель 1956 року народження.

Також під час обстрілів 19 лютого у Вовчанську поранення отримали двоє чоловіків віком 37 та 36 років. За попередніми даними, Збройні сили РФ обстріляли місто з мінометів.