Нова фаза у війні: Литва б'є на сполох через нічний обстріл Києва Росією

Масований обстріл Києва та України в ніч на 7 вересня свідчить, що російський режим відкрив нову фазу війни проти України. Кремль використав рекордну кількість дронів та ракет, це не можна ігнорувати.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у X (Twitter).

За словами Будріса, російська агресія проти України посилюється щодня. У ніч на 7 вересня Україна зазнала безпрецедентного удару від окупантів - понад 800 безпілотників та ракет ворог скерував на різні регіони країни.

Через російську атаку постраждали багатоповерхові будинки та інфраструктура, є загиблі та постраждалі. Мішенню стала навіть будівля українського уряду.

"Це знаменує небезпечну нову фазу терористичної кампанії Москви - і все це в той час, коли президент Трамп та європейські лідери працюють над досягненням миру", - написав міністр.

Будріс додав, що замість переговорів російський режим подвоює насильство та демонстративно відкидає дипломатію. Нахабство Кремля не має залишитися без відповіді.

"Росія потребує жорсткіших санкцій, а Україна повинна отримати сучасні системи протиповітряної оборони - негайно. Затримка лише підживлює агресію", - резюмував він.