Масована атака РФ: четверо українців загинули, понад 44 - постраждали

Київ, Неділя 07 вересня 2025 14:30
UA EN RU
Масована атака РФ: четверо українців загинули, понад 44 - постраждали Фото: в Україні четверо людей загинули внаслідок атаки РФ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок масованої атаки РФ на Україну 7 вересня загинули четверо осіб. Понад 44 людини отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в Telegram.

Глава держави обговорив нічний російський обстріл з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"На жаль, в Україні загинуло четверо людей і понад 44 зазнали поранень. Наші рятувальники та екстрені служби досі ліквідовують наслідки атаки по всій країні", - зазначив президент.

Зеленський повідомив, що скоординував з Макроном дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для забезпечення належної відповіді.

"Разом із Францією готуємо нові заходи для зміцнення нашої оборони", - додав він.

Масований удар РФ по Україні

Сьогодні Росія здійснила масовану атаку на Україну. Під обстрілами опинилися Київ, Кременчук, Одеса, Запоріжжя, Дніпро та Кривий Ріг.

У Києві пошкоджені житлові будинки, будівля Кабінету міністрів, дитсадок та інша цивільна інфраструктура. У Святошинському районі пошкоджена дев'ятиповерхівка: загинули двоє людей, ще понад 20 отримали поранення.

У Кременчуці окупанти атакували Крюківський міст через Дніпро, рух переправою обмежений.

В Одесі російський обстріл також зачепив житлові будинки - постраждали троє жителів.

Детальніше про наслідки ворожого обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

