Путін почувається безкарним: Стармер жорстко висловився про російську атаку на Київ

Британія, Неділя 07 вересня 2025 15:39
Путін почувається безкарним: Стармер жорстко висловився про російську атаку на Київ Фото: прем'єр-міністр Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Нічний масований удар по Києву та по Україні загалом демонструє, що російський диктатор Володимир Путін не сприймає серйозно вимоги укласти мир в Україні та "почувається безкарним".

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Британії.

Стармер заявив, що вражений черговим російським нападом на Київ та на всю Україну. В результаті російських атак загинули люди, була пошкоджена інфраструктура. В тому числі вперше було пошкоджено будівлю уряду України.

"Ці боягузливі удари показують, що Путін вважає, що може діяти безкарно. Він несерйозно ставиться до миру. Зараз, як ніколи раніше, ми повинні твердо стояти на підтримці України та її суверенітету", - додав він.

Масований удар РФ по Україні

В ніч на 7 вересня РФ завдала масованого удару по українських містах. Окупанти випустили рекордні 810 дронів та 13 ракет. Під атакою були Київ, Кременчук, Одеса, Запоріжжя, Дніпро та Кривий Ріг.

У Києві пошкоджені житлові будинки та будівля Кабінету міністрів. Там виникла пожежа на площі тисячу метрів квадратних. Внаслідок атаки у Святошинському районі Києва пошкоджена дев'ятиповерхівка - загинули жінка та маленька дитина, понад 20 отримали поранення.

Загалом в Україні через атаку росіян четверо осіб загинули, 44 - постраждали. Більше про наслідки російської атаки - у нашому матеріалі.

