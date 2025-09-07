ua en ru
Інформація про третю жертву удару РФ по столиці не підтвердилась, - КМВА

Неділя 07 вересня 2025 13:55
UA EN RU
Інформація про третю жертву удару РФ по столиці не підтвердилась, - КМВА Фото: інформація про третю жертву удару РФ по столиці не підтвердилась (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Збільшення кількості жертв ворожого удару по столиці до трьох осіб, про яке повідомлялось раніше, не підтвердилось.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника КМВА Тимура Ткаченка.

"На щастя, інформація про третього загиблого не підтвердилась", - зазначив Ткаченко.

При цьому зазначимо, що о 12:52 начальник КМВА повідомив, що надійшла інформація про третю загиблу людину від нічної атаки росіян. Він також додав, що пошуково-рятувальна операція триває.

Обстріл України в ніч на 7 вересня

Нагадаємо, що в ніч на 7 вересня війська РФ випустили по Україні рекордні 810 дронів, а також 13 ракет, зокрема і балістичні. ППО знешкодила 747 безпілотників та чотири ракети.

Росіяни атакували Київ, Запоріжжя, Дніпро, Кременчук і Кривий Ріг. У Києві загинула жінка та двомісячний хлопчик. Також вперше з початку повномасштабної війни була атакована будівля Кабміну.

У столиці після ворожого удару відомо про 20 поранених та двох загиблих, частково перекрито рух та введені обмеження у маршрутах громадського транспорту.

Своєю чергою, у Кременчуці Полтавської області окупанти поцілили у міст через Дніпро, який належить до інфраструктури "Укрзалізниці".

Також армія РФ атакувала наметовий табір з людьми у Сумській області. Внаслідок удару загинула жінка, є постраждалі.

Більше про наслідки обстрілу – читайте у матеріалі РБК-Україна.

