Росія випустила по Україні рекордні 810 дронів та 13 ракет: як відпрацювала ППО
Російські загарбники вночі 7 вересня випустили по Україні рекордну кількість дронів - 810 безпілотників. Також окупанти атакували ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Всього радіотехнічні війська Повітряних сил виявили 823 засоби повітряного нападу:
- 810 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське, Чауда (Крим);
- 9 крилатих ракет "Іскандер-К" із Курської області;
- 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із Криму.
Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Протиповітряна оборона знешкодила 751 ворожу ціль - 747 "Шахедів" і дронів-імітаторів різних типів, а також 4 крилаті ракети "Іскандер-К".
"Зафіксовано влучання 9 ракет та 54 ударних БпЛА на 33 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях", - йдеться у повідомленні.
Повітряні сили ЗСУ попереджають, що атака ворога триває, у повітряному просторі ще декілька безпілотників.
Нагадаємо, у липні РФ випустила по Україні 728 дронів. Тоді сили ППО збили 303 дрони, 415 - локаційно втрачені.
Обстріл України
Цієї ночі росіяни атакували низку міст України дронами та ракетами. Під ударом були Київ, Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг і Кременчук.
У Києві зафіксовані влучання у багатоповерхівки. Вперше з лютого 2022 року окупанти атакували будівлю Кабміну. Внаслідок обстрілу Києва загинуло двоє осіб, 18 постраждали.
У Кременчуці ворог вдарив по мосту через Дніпро, який перебуває на балансі "Укрзалізниці".
Більше про наслідки обстрілу - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.