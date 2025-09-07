Новая фаза в войне: Литва бьет тревогу из-за ночного обстрела Киева Россией

Массированный обстрел Киева и Украины в ночь на 7 сентября свидетельствует, что российский режим открыл новую фазу войны против Украины. Кремль использовал рекордное количество дронов и ракет, это нельзя игнорировать.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в X (Twitter).

По словам Будриса, российская агрессия против Украины усиливается ежедневно. В ночь на 7 сентября Украина подверглась беспрецедентному удару от оккупантов - более 800 беспилотников и ракет враг направил на разные регионы страны.

Из-за российской атаки пострадали многоэтажные дома и инфраструктура, есть погибшие и пострадавшие. Мишенью стало даже здание украинского правительства.

"Это знаменует опасную новую фазу террористической кампании Москвы - и все это в то время, когда президент Трамп и европейские лидеры работают над достижением мира", - написал министр.

Будрис добавил, что вместо переговоров российский режим удваивает насилие и демонстративно отвергает дипломатию. Наглость Кремля не должна остаться без ответа.

"Россия нуждается в более жестких санкциях, а Украина должна получить современные системы противовоздушной обороны - немедленно. Задержка только подпитывает агрессию", - резюмировал он.