Новая фаза в войне: Литва бьет тревогу из-за ночного обстрела Киева Россией

Литва, Воскресенье 07 сентября 2025 16:26
UA EN RU
Новая фаза в войне: Литва бьет тревогу из-за ночного обстрела Киева Россией Фото: министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Массированный обстрел Киева и Украины в ночь на 7 сентября свидетельствует, что российский режим открыл новую фазу войны против Украины. Кремль использовал рекордное количество дронов и ракет, это нельзя игнорировать.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в X (Twitter).

По словам Будриса, российская агрессия против Украины усиливается ежедневно. В ночь на 7 сентября Украина подверглась беспрецедентному удару от оккупантов - более 800 беспилотников и ракет враг направил на разные регионы страны.

Из-за российской атаки пострадали многоэтажные дома и инфраструктура, есть погибшие и пострадавшие. Мишенью стало даже здание украинского правительства.

"Это знаменует опасную новую фазу террористической кампании Москвы - и все это в то время, когда президент Трамп и европейские лидеры работают над достижением мира", - написал министр.

Будрис добавил, что вместо переговоров российский режим удваивает насилие и демонстративно отвергает дипломатию. Наглость Кремля не должна остаться без ответа.

"Россия нуждается в более жестких санкциях, а Украина должна получить современные системы противовоздушной обороны - немедленно. Задержка только подпитывает агрессию", - резюмировал он.

Отметим, похожего мнения придерживается премьер Великобритании Кир Стармер. Он уже заявил, что ночной массированный удар по Киеву и по Украине в целом демонстрирует, что российский диктатор Владимир Путин не воспринимает серьезно требования заключить мир в Украине и "чувствует себя безнаказанным".

Массированный удар РФ по Украине

В ночь на 7 сентября РФ нанесла массированный удар по украинским городам. Оккупанты выпустили рекордные 810 дронов и 13 ракет. Под атакой были Киев, Кременчуг, Одесса, Запорожье, Днепр и Кривой Рог.

В Киеве повреждены жилые дома и здание Кабинета министров. Там возник пожар на площади тысячу квадратных метров. В результате атаки в Святошинском районе Киева повреждена девятиэтажка - погибли женщина и маленький ребенок, более 20 получили ранения.

Всего в Украине из-за атаки россиян четыре человека погибли, 44 - пострадали. Больше о последствиях российской атаки - в нашем материале.

