Низка країн готова відправити в Україну 30 тисяч солдатів в рамках гарантій безпеки, - ЗМІ

Зокрема тільки 21 з 30 присутніх держав пропонує конкретику щодо гарантій безпеки. І тільки 10 з 21 держави готові та згодні відправити війська в Україні та далі працювати над гарантіями безпеки після завершення бойових дій.

Хто і на що готовий

Велика Британія, Франція, Швеція, Данія, Норвегія, країни Балтії, Нідерланди та Австралія готові піти на розміщення військових в Україні. Європейська наземна місія складатиметься з 25-30 тисяч військових, основну роль буде грати Велика Британія.

Морську безпеку забезпечить Туреччина, повітряну безпеку та розвідку повинні будуть забезпечувати Сполучені Штати, але поки що точно незрозуміло, яким саме буде вклад Вашингтона.

Німеччина поки що не займає визначеної позиції. Проблема полягає у тому, що Берлін не впевнений у можливості "протягти" варіант відправки військових через Бундестаг. Польща відкрито сказала, що не готова направляти солдатів - натомість готова бути логістичним хабом.

"Позитивно здивований передовим характером військового планування та обіцянками щодо військ, які Велика Британія й Франція отримали для сил підтримки, повітряного патрулювання і морських місій з розмінування. Є конкретні підрахунки кількості військ, які вже мають (члени коаліції, - ред.), але всі кажуть, що це залежить від мирної угоди, ролі США та, в багатьох випадках, схвалення парламентів", - пояснив виданню один зі співрозмовників.

Що західні війська будуть робити в Україні

Наразі також точно не погоджено, що саме будуть робити західні війська в Україні. Наприклад, незрозуміло, чи буде це просто тренувальна місія, яка дислокуватиметься у великих містах в центрі й на заході країни - або це буде щось більше.

Також незрозумілим залишається питання реакції військових ЄС на провокації з боку Росії, сказали виданню співрозмовники. Проблема в тому, що невідомо, як європейці будуть діяти, якщо росіянам захочеться у них постріляти.