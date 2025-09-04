RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Ряд стран готов отправить в Украину 30 тысяч солдат в рамках гарантий безопасности, - СМИ

Иллюстративное фото: до 30 тысяч солдат западных стран могут оказаться в Украине (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Заседание лидеров стран-участниц "коалиции желающих" в Париже 4 сентября завершилось некоторой конкретикой. В частности, выяснили возможное количество европейского контингента в Украине и роль стран в обеспечении военной миссии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

В частности только 21 из 30 присутствующих государств предлагает конкретику относительно гарантий безопасности. И только 10 из 21 государства готовы и согласны отправить войска в Украину и дальше работать над гарантиями безопасности после завершения боевых действий.

Кто и на что готов

Великобритания, Франция, Швеция, Дания, Норвегия, страны Балтии, Нидерланды и Австралия готовы пойти на размещение военных в Украине. Европейская наземная миссия будет состоять из 25-30 тысяч военных, основную роль будет играть Великобритания.

Морскую безопасность обеспечит Турция, воздушную безопасность и разведку должны будут обеспечивать Соединенные Штаты, но пока точно непонятно, каким именно будет вклад Вашингтона.

Германия пока не занимает определённой позиции. Проблема заключается в том, что Берлин не уверен в возможности "протащить" вариант отправки военных через Бундестаг. Польша открыто сказала, что не готова направлять солдат - зато готова быть логистическим хабом.

"Положительно удивлен передовым характером военного планирования и обещаниями относительно войск, которые Великобритания и Франция получили для сил поддержки, воздушного патрулирования и морских миссий по разминированию. Есть конкретные подсчеты количества войск, которые уже имеют (члены коалиции, - ред.), но все говорят, что это зависит от мирного соглашения, роли США и, во многих случаях, одобрения парламентов", - пояснил изданию один из собеседников.

Что западные войска будут делать в Украине

Сейчас также точно не согласовано, что именно будут делать западные войска в Украине. Например, непонятно, будет ли это просто тренировочная миссия, которая будет дислоцироваться в крупных городах в центре и на западе страны - или это будет нечто большее.

Также непонятным остается вопрос реакции военных ЕС на провокации со стороны России, сказали изданию собеседники. Проблема в том, что неизвестно, как европейцы будут действовать, если россиянам захочется в них пострелять.

 

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом был поднят вопрос нового формата защиты украинского неба от атак РФ.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

После встречи в Белом доме Зеленский сообщил, что детали гарантий планируют согласовать в течение 10 дней. Однако позже сроки сдвинулись еще на неделю. Президент США Дональд Трамп публично заверил, что Европа предоставит "значительные" гарантии, а США будут стоять на поддержке этих обязательств.

Сегодня, 4 сентября, лидеры ряда европейских стран встретились в Париже для того, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины. Перед встречей "коалиции решительных" президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что подготовка гарантий безопасности для Украины завершена. Взносы союзников были задокументированы и подтверждены на уровне министров обороны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гарантии безопасности