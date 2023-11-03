Німеччина передала допомогу Україні, а США запровадили санкції проти РФ: новини за 2 листопада

Війна Росії проти України: останні новини

БТРи, дрони і радари для ППО. Німеччина передала Україні новий військовий пакет

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає складові для систем ППО IRIS-T, броньовану техніку і різні дрони.

До нового військового пакету увійшли:

12 бронетранспортерів (назва невідома);

7 розвіддронів Primoco ONE;

2 захисні системи AMPS для гелікоптерів;

5 надводних дронів;

10 тисяч безпекових окулярів;

32 термінали для супутникового зв’язку;

PCB-принтер (3D);

5 великовантажних тягачів та 4 напівпричепи;

12 вантажівок типу MAN TGS.

Уряд Німеччини також виділив 30 тисяч комплектів зимового одягу для українських військових.

Крім того, Німеччина пообіцяла у майбутньому передати 25 танків Leopard 1 A5 (проєкт, що фінансується спільно з Данією).

Розробник "Ланцетів", банки і не тільки. США ввели нові санкції проти Росії

Сполучені Штати Америки вчора, 2 листопада, запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили банки, розробника "Ланцетів" і члени уряду РФ.

Зазначається, що під обмеження потрапили понад 30 фізичних і майже 200 юридичних осіб.

Хто потрапив під санкції

Безпрозванних Олексій Сергійович - заступник Мінторгу РФ;

Євтухов Віктор Леонідович - заступник Мінторгу РФ;

Захаров Александр Вячеславович - конструктор дрона-камикадзе "Ланцет".

Також під обмеження потрапили громадяни Ірландії, Швейцарії, Кіпру, Швеції, Латвії, Туреччини.

Юридичні особи, які потрапили під санкції

МДТУ імені М. Е. Баумана

Науково-технічний центр "Газпром нафти"

Підприємство "Газпром нафта - Каталітичні системи"

ФАУ "Роскапстрой",

СПГ-завод "Арктик СПГ-2"

Корпорації "Аеон".

Окремо США запровадили обмеження проти ХКФ-банку, "Російського стандарту", ВБРР, Абсолют банку, АФК "Система" і венчурного фонду Sistema SmartTech.

Під обмеження потрапили компанії з Туреччини, ОАЕ, Китаю, Люксембургу, Сінгапуру.

Воєнний стан та мобілізацію в Україні знову продовжать: на який термін цього разу

З початком повномасштабного вторгнення в Україні запроваджено воєнний стан і загальну мобілізацію. Наразі вони діють до 15 листопада, але цей правовий режим може бути продовжений.

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк повідомляє, що найближчими днями президент Володимир Зеленський внесе до парламенту закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Голосування щодо цього заплановане на наступний тиждень.

За його словами, скоріш за все, це "буде продовження з 15 листопада 2023 року до середини лютого 2024. Тобто знову на 90 днів".

США готують новий пакет допомоги Україні. Reuters розповіло, що отримають ЗСУ

Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги для України. Його вартість становитиме 425 млн доларів.

"Адміністрація Байдена планує в п'ятницю оголосити про пакет військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів, включно з ракетами і боєприпасами для боротьби з дронами", - йдеться у повідомленні.

Видання пише, що в пакет допомоги не входитимуть додаткові ракети ATACMS.

До пакета допомоги увійдуть боєприпаси з лазерним наведенням для знищення російських дронів на суму близько 300 мільйонів доларів.

Інша частина обіцяних озброєнь на суму 125 мільйонів доларів включає:

додаткові боєприпаси для національних перспективних зенітних ракетних систем (NASAMS);

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

105 і 155-міліметрову артилерію;

протитанкові системи TOW;

протипіхотні міни "Клеймор";

стрілецька зброя;

дюжина вантажівок.

Серце Європи в Україні. Бербок анонсувала позитивний сигнал щодо вступу в ЄС

Україну, ймовірно, очікує позитивний сигнал з боку країни-членів Європейського союзу під час саміту ЄС у грудні.

"Серце Європи б'ється в Києві... Ми хочемо бачити Україну членом нашого Союзу. І я переконана, що Європейська рада цього грудня надасть цей сигнал", - заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Очікується, що під час саміту Європейського союзу, який відбудеться вже в грудні поточного року, лідери країн ЄС розглянуть питання можливого початку переговорів з Україною про її інтеграції до блоку. Це відбудеться на основі оцінки Європейської комісії щодо виконання Києвом кандидатських критеріїв, яку оприлюднять вже 8 листопада.

Як відзначила міністр, рух до ЄС вимагає багато зусиль від країн-кандидатів, у зв'язку з чим вона розуміє наскільки цей процес є важким для України, яка перебуває у війні.

"Тому так важливо, сказати… що ми будемо супроводжувати вас на цьому шляху фінансово, структурно, матеріально", - додала вона.

Зеленський розповів про спробу окупантів наступати під Вугледаром

Російські окупанти намагалися наступати в районі Вугледару Донецької області, проте Сили оборони України зупинили противника, та завдали істотних втрат у живій силі та техніці.

Президент Володимир Зеленський розповів про проведення щоденного селектора, де отримав інформацію про ситуацію на фронті.

"Була спроба противника наступати на Вугледарському напрямку, але наші воїни зупинили її, завдавши ворогу тяжких втрат: десятки одиниць техніки, багато вбитих і поранених", - сказав Зеленський.

Тим часом українські захисники продовжують оборонні дії в Авдіївці, де відбивають атаки військ РФ. Крім того, бійці ЗСУ проводять наступальні операції на півдні країни.

"Були звіти Міноборони щодо надходження снарядів, ракет і техніки та звіти розвідок щодо ситуації на фронті, на міжнародній арені та в стані ворога", - додав президент.

МВФ готує місію для другого перегляду програми розширеного фінансування України, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів розмову з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

За словами Шмигаля, було обговорено впровадження реформ і виконання їх в Україні. Також вони відзначили прогрес у цьому напрямку.

"МВФ готує місію для другого перегляду програми розширеного фінансування, що дозволить залучити наступний транш допомоги у розмірі приблизно 900 млн доларів", - повідомив Шмигаль.

Прем'єр розповів, що під час розмови з Каммером вони торкнулись і теми фінансування дефіциту державного бюджету України, підтримки малого й середнього бізнесу, а також заходи, спрямовані для зростання економіки.

Забудова парку у Києві. Заступнику Кличка повідомили про підозру

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка повідомили про підозру через незаконну забудову одного зі столичних парків.

За дорученням керівника САП прокурор, за участі детективів НАБУ, повідомив про підозру заступнику голови Київської міської державної адміністрації у зловживанні службовим становищем, що призвело до незаконної передачі під забудову частини об’єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення парку "Нивки".

В разі доведення провини заступнику голови Київської міської державної адміністрації загрожує позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Купол від дронів. Федоров показав українську розробку комплексу РЕБ

Україна розвиває технології радіоелектронної боротьби з урядовою програмою Brave1. Так, було розроблено власний "купол від дронів" під назвою Piranha AVD 360.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що Piranha AVD 360 - це унікальний комплекс РЕБу для посилення Сил оборони. Технологія, за словами міністра, допомагає ефективніше захищати бронетехніку та особовий склад від ворожих дронів.

"Комплекс створює захисний купол до 600 метрів навколо себе. Під дією системи коптер чи дрон-камікадзе не може отримувати команди та передавати дані. Як результат - "пташка" або зависає в повітрі, здійснює аварійну посадку, або безконтрольно падає", - пояснив він.