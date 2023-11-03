Германия передала помощь Украине, а США ввели санкции против РФ: новости за 2 ноября

Вчера, 2 ноября 2023 года, Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. А США ввели новый пакет санкций против России.
РБК-Украина собрало главные новости за 2 ноября.
Война России против Украины: последние новости
Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Он включает составляющие для систем ПВО IRIS-T, бронированную технику и разные дроны.
В новый военный пакет вошли:
Правительство Германии также выделило 30 тысяч комплектов зимней одежды для украинских военных.
Кроме того, Германия пообещала в будущем передать 25 танков Leopard 1 A5 (проект, финансируемый совместно с Данией).
Соединенные Штаты Америки вчера, 2 ноября, ввели новый пакет санкций против России. Под ограничения попали банки, разработчики "Ланцетов" и члены правительства РФ.
Отмечается, что под ограничения попали более 30 физических и почти 200 юридических лиц.
Кто попал под санкции
Также под ограничения попали граждане Ирландии, Швейцарии, Кипра, Швеции, Латвии, Турции.
Юридические лица, попавшие под санкции
Отдельно США ввели ограничения против ХКФ-банка, "Русского стандарта", ВБРР, Абсолют банка, АФК "Система" и венчурного фонда Sistema SmartTech.
Под ограничения попали компании из Турции, ОАЭ, Китая, Люксембурга, Сингапура.
С началом полномасштабного вторжения в Украине введено военное положение и всеобщая мобилизация. В настоящее время они действуют до 15 ноября, но этот правовой режим может быть продлен.
Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщает, что в ближайшие дни президент Владимир Зеленский внесет в парламент законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Голосование по этому поводу запланировано на следующую неделю.
По его словам, скорее всего, это "будет продолжение с 15 ноября 2023 года до середины февраля 2024. То есть снова на 90 дней".
Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составит 425 млн. долларов.
"Администрация Байдена планирует в пятницу объявить о пакете военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов, включая ракеты и боеприпасы для борьбы с дронами", - говорится в сообщении.
Издание пишет, что в пакет помощи не будут входить дополнительные ракеты ATACMS.
В пакет помощи войдут боеприпасы с лазерным наведением для уничтожения российских дронов на сумму около 300 миллионов долларов.
Остальная часть обещанных вооружений на сумму 125 миллионов долларов включает:
Украину предположительно ожидает положительный сигнал со стороны страны-членов Европейского союза во время саммита ЕС в декабре.
"Сердце Европы бьется в Киеве... Мы хотим видеть Украину членом нашего Союза. И я убеждена, что Европейский совет в этом декабре даст этот сигнал", - заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Ожидается, что во время саммита Европейского союза, который состоится уже в декабре текущего года, лидеры стран ЕС рассмотрят вопрос возможного начала переговоров с Украиной о ее интеграции в блок. Это произойдет на основе оценки Европейской комиссии по выполнению Киевом кандидатских критериев, которую обнародуют уже 8 ноября.
Как отметила министр, движение в ЕС требует много усилий от стран-кандидатов, в связи с чем она понимает насколько этот процесс является тяжелым для Украины, которая находится в войне.
"Поэтому так важно, сказать... что мы будем сопровождать вас на этом пути финансово, структурно, материально", - добавила она.
Российские оккупанты пытались наступать в районе Угледара Донецкой области, однако Силы обороны Украины остановили противника, и нанесли существенные потери в живой силе и технике.
Президент Владимир Зеленский рассказал о проведении ежедневного селектора, где получил информацию о ситуации на фронте.
"Была попытка противника наступать на Угледарском направлении, но наши воины остановили ее, нанеся врагу тяжелые потери: десятки единиц техники, много убитых и раненых", - сказал Зеленский.
Тем временем украинские защитники продолжают оборонительные действия в Авдеевке, где отражают атаки войск РФ. Кроме того, бойцы ВСУ проводят наступательные операции на юге страны.
"Были отчеты Минобороны о поступлении снарядов, ракет и техники и отчеты разведок о ситуации на фронте, на международной арене и в состоянии врага", - добавил президент.
Премьер-министр Денис Шмыгаль провел разговор с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.
По словам Шмыгаля, было обсуждено внедрение реформ и выполнение их в Украине. Также они отметили прогресс в этом направлении.
"МВФ готовит миссию для второго пересмотра программы расширенного финансирования, что позволит привлечь следующий транш помощи в размере примерно 900 млн долларов", - сообщил Шмыгаль.
Премьер рассказал, что во время разговора с Каммером они коснулись и темы финансирования дефицита государственного бюджета Украины, поддержки малого и среднего бизнеса, а также меры, направленные для роста экономики.
Замглавы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко сообщили о подозрении из-за незаконной застройки одного из столичных парков.
По поручению руководителя САП прокурор, при участии детективов НАБУ, сообщил о подозрении заместителю председателя Киевской городской государственной администрации в злоупотреблении служебным положением, что привело к незаконной передаче под застройку части объекта природно-заповедного фонда общегосударственного значения парка "Нивки".
В случае доказательства вины заместителю председателя Киевской городской государственной администрации грозит лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
Украина развивает технологии радиоэлектронной борьбы с программой Brave1. Так, был разработан собственный "купол от дронов" под названием Piranha AVD 360.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что Piranha AVD 360 - это уникальный комплекс РЭБа для усиления Сил обороны. Технология, по словам министра, помогает эффективнее защищать бронетехнику и личный состав от вражеских дронов.
"Комплекс создает защитный купол до 600 метров вокруг себя. Под действием системы коптер или дрон-камикадзе не может получать команды и передавать данные. Как результат - "птичка" или зависает в воздухе, совершает аварийную посадку, или бесконтрольно падает", - пояснил он.
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