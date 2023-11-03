Германия передала помощь Украине, а США ввели санкции против РФ: новости за 2 ноября

Война России против Украины: последние новости

БТРы, дроны и радары для ПВО. Германия передала Украине новый военный пакет

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Он включает составляющие для систем ПВО IRIS-T, бронированную технику и разные дроны.

В новый военный пакет вошли:

12 бронетранспортеров (название неизвестно);

7 разведдронов Primoco ONE;

2 защитные системы AMPS для вертолетов;

5 надводных дронов;

10 тысяч очков безопасности;

32 терминалы для спутниковой связи;

PCB-принтер (3D);

5 большегрузных тягачей и 4 полуприцепа;

12 грузовиков типа MAN TGS.

Правительство Германии также выделило 30 тысяч комплектов зимней одежды для украинских военных.

Кроме того, Германия пообещала в будущем передать 25 танков Leopard 1 A5 (проект, финансируемый совместно с Данией).

Разработчик "Ланцетов", банки и не только. США ввели новые санкции против России

Соединенные Штаты Америки вчера, 2 ноября, ввели новый пакет санкций против России. Под ограничения попали банки, разработчики "Ланцетов" и члены правительства РФ.

Отмечается, что под ограничения попали более 30 физических и почти 200 юридических лиц.

Кто попал под санкции

Беспрозванный Алексей Сергеевич - заместитель Минторга РФ;

Евтухов Виктор Леонидович - заместитель Минторга РФ;

Захаров Александр Вячеславович - конструктор дрона-камикадзе "Ланцет".

Также под ограничения попали граждане Ирландии, Швейцарии, Кипра, Швеции, Латвии, Турции.

Юридические лица, попавшие под санкции

МГТУ имени М. Э. Баумана

Научно-технический центр "Газпром нефти"

Предприятие "Газпром нефть – Каталитические системы"

ФАУ "Роскопстрой",

СПГ-завод "Арктик СПГ-2"

Корпорации "Аэон".

Отдельно США ввели ограничения против ХКФ-банка, "Русского стандарта", ВБРР, Абсолют банка, АФК "Система" и венчурного фонда Sistema SmartTech.

Под ограничения попали компании из Турции, ОАЭ, Китая, Люксембурга, Сингапура.

Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлят: на какой срок на этот раз

С началом полномасштабного вторжения в Украине введено военное положение и всеобщая мобилизация. В настоящее время они действуют до 15 ноября, но этот правовой режим может быть продлен.

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщает, что в ближайшие дни президент Владимир Зеленский внесет в парламент законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Голосование по этому поводу запланировано на следующую неделю.

По его словам, скорее всего, это "будет продолжение с 15 ноября 2023 года до середины февраля 2024. То есть снова на 90 дней".

США готовят новый пакет помощи Украине. Reuters рассказала, что получат ВСУ

Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составит 425 млн. долларов.

"Администрация Байдена планирует в пятницу объявить о пакете военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов, включая ракеты и боеприпасы для борьбы с дронами", - говорится в сообщении.

Издание пишет, что в пакет помощи не будут входить дополнительные ракеты ATACMS.

В пакет помощи войдут боеприпасы с лазерным наведением для уничтожения российских дронов на сумму около 300 миллионов долларов.

Остальная часть обещанных вооружений на сумму 125 миллионов долларов включает:

дополнительные боеприпасы для национальных перспективных зенитных ракетных систем (NASAMS);

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

105 и 155-миллиметровую артиллерию;

противотанковые системы TOW;

противопехотные мины "Клеймор";

стрелковое оружие;

дюжина грузовиков.

Сердце Европы в Украине. Бербок анонсировала положительный сигнал вступления в ЕС

Украину предположительно ожидает положительный сигнал со стороны страны-членов Европейского союза во время саммита ЕС в декабре.

"Сердце Европы бьется в Киеве... Мы хотим видеть Украину членом нашего Союза. И я убеждена, что Европейский совет в этом декабре даст этот сигнал", - заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Ожидается, что во время саммита Европейского союза, который состоится уже в декабре текущего года, лидеры стран ЕС рассмотрят вопрос возможного начала переговоров с Украиной о ее интеграции в блок. Это произойдет на основе оценки Европейской комиссии по выполнению Киевом кандидатских критериев, которую обнародуют уже 8 ноября.

Как отметила министр, движение в ЕС требует много усилий от стран-кандидатов, в связи с чем она понимает насколько этот процесс является тяжелым для Украины, которая находится в войне.

"Поэтому так важно, сказать... что мы будем сопровождать вас на этом пути финансово, структурно, материально", - добавила она.

Зеленский рассказал о попытке оккупантов наступать под Угледаром

Российские оккупанты пытались наступать в районе Угледара Донецкой области, однако Силы обороны Украины остановили противника, и нанесли существенные потери в живой силе и технике.

Президент Владимир Зеленский рассказал о проведении ежедневного селектора, где получил информацию о ситуации на фронте.

"Была попытка противника наступать на Угледарском направлении, но наши воины остановили ее, нанеся врагу тяжелые потери: десятки единиц техники, много убитых и раненых", - сказал Зеленский.

Тем временем украинские защитники продолжают оборонительные действия в Авдеевке, где отражают атаки войск РФ. Кроме того, бойцы ВСУ проводят наступательные операции на юге страны.

"Были отчеты Минобороны о поступлении снарядов, ракет и техники и отчеты разведок о ситуации на фронте, на международной арене и в состоянии врага", - добавил президент.

МВФ готовит миссию для второго пересмотра программы расширенного финансирования Украины, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел разговор с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

По словам Шмыгаля, было обсуждено внедрение реформ и выполнение их в Украине. Также они отметили прогресс в этом направлении.

"МВФ готовит миссию для второго пересмотра программы расширенного финансирования, что позволит привлечь следующий транш помощи в размере примерно 900 млн долларов", - сообщил Шмыгаль.

Премьер рассказал, что во время разговора с Каммером они коснулись и темы финансирования дефицита государственного бюджета Украины, поддержки малого и среднего бизнеса, а также меры, направленные для роста экономики.

Застройка парка в Киеве. Заместителю Кличко сообщили о подозрении

Замглавы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко сообщили о подозрении из-за незаконной застройки одного из столичных парков.

По поручению руководителя САП прокурор, при участии детективов НАБУ, сообщил о подозрении заместителю председателя Киевской городской государственной администрации в злоупотреблении служебным положением, что привело к незаконной передаче под застройку части объекта природно-заповедного фонда общегосударственного значения парка "Нивки".

В случае доказательства вины заместителю председателя Киевской городской государственной администрации грозит лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Купол от дронов. Федоров показал украинскую разработку комплекса РЭБ

Украина развивает технологии радиоэлектронной борьбы с программой Brave1. Так, был разработан собственный "купол от дронов" под названием Piranha AVD 360.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что Piranha AVD 360 - это уникальный комплекс РЭБа для усиления Сил обороны. Технология, по словам министра, помогает эффективнее защищать бронетехнику и личный состав от вражеских дронов.

"Комплекс создает защитный купол до 600 метров вокруг себя. Под действием системы коптер или дрон-камикадзе не может получать команды и передавать данные. Как результат - "птичка" или зависает в воздухе, совершает аварийную посадку, или бесконтрольно падает", - пояснил он.