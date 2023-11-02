МВФ готує місію для другого перегляду програми розширеного фінансування України, - Шмигаль

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За словами Шмигаля, було обговорено впровадження реформ і виконання їх в Україні. Також вони відзначили прогрес у цьому напрямку.

"МВФ готує місію для другого перегляду програми розширеного фінансування, що дозволить залучити наступний транш допомоги у розмірі приблизно 900 млн доларів", - повідомив Шмигаль.

Прем'єр розповів, що під час розмови з Каммером вони торкнулись і теми фінансування дефіциту державного бюджету України, підтримки малого й середнього бізнесу, а також заходи, спрямовані для зростання економіки.

Програма МВФ

Нагадаємо, що 31 березня МВФ схвалив чотирирічну програму розширеного фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів.

Програма складає частину пакета міжнародної підтримки із загальною вартістю 115 млрд доларів. Водночас влада України має реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україні у 2024 році потрібно близько 42 млрд доларів зовнішнього фінансування, аби покрити дефіцит державного бюджету. У 2024 році Україна очікує кредити МВФ за програмою EFF на 5,4 млрд доларів.

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