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ССО за допомогою дрона вистежили та знищили ворожий РЕБ

Донецька область, Четвер 02 листопада 2023 14:36
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ССО за допомогою дрона вистежили та знищили ворожий РЕБ Фото: ССО знищили російський РЕБ ЛЄЄР-2 (mil in ua)
Автор: Ярослава Борзова

Сили спеціальних операцій ЗС України знищили ворожий РЕБ. Його помітили та ліквідували на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗС України.

Українські військові показали відео ліквідації новітнього російського мобільного автоматизованого комплексу радіоелектронної боротьби "ЛЄЄР-2".

Бійці ССО за допомогою дрону вистежили пересувний РЕБ та, вичекавши найвдалішого моменту, вдарили по техніці російських окупантів.

"У результаті хвалений російський комплекс знищено вщент. А ми продовжуємо полювання!" - підсумували в ССО.

Втрати Росії в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на четвер, 2 листопада, склали 930 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 302420 військових. Крім того, ЗСУ "приземлили" ще один літак.

Зокрема, протягом минулої доби на Таврійському напрямку наші військові знищили 40 одиниць техніки росіян.

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