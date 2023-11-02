Зеленський розповів про спробу оккупантів наступати під Вугледаром

Російські окупанти намагалися наступати в районі Вугледару Донецької області, проте Сили оборони України зупинили противника, та завдали істотних втрат у живій силі та техніці.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Глава держави розповів про проведення щоденного селектора, де отримав інформацію про ситуацію на фронті.

"Була спроба противника наступати на Вугледарському напрямку, але наші воїни зупинили її, завдавши ворогу тяжких втрат: десятки одиниць техніки, багато вбитих і поранених", - сказав Зеленський.

Тим часом українські захисники продовжують оборонні дії в Авдіївці, де відбивають атаки військ РФ. Крім того, бійці ЗСУ проводять наступальні операції на півдні країни.

"Були звіти Міноборони щодо надходження снарядів, ракет і техніки та звіти розвідок щодо ситуації на фронті, на міжнародній арені та в стані ворога", - додав президент.

Ситуація в районі Вугледара та Авдіївки

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України опублікували аудіоперехоплення, в якому російський окупант скаржився, що їх почали гнати на Вугледар "у цю м'ясорубку". Інтервент розповідав, що ЗС РФ не мають там успіху та зазнають значних втрат живої сили.

Нагадаємо також, що у жовтні окупанти активізували наступ на Авдіївку, і він триває понині. За даними британської розвідки, окупанти кинули під Авдіївку до восьми бригад, і зазнали втрат, які, ймовірно, є найбільшими серед російських військ за 2023 рік. Як зазначали в командуванні ЗСУ, росіяни втратили понад 6500 осіб з 10 жовтня через спробу наступу на Авдіївку.